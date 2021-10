DEMI Lovato dan Paris Hilton baru-baru ini tertangkap kamera sedang jalan bareng. Dua bintang Hollywood tersebut diketahui hendak berbelanja bersama di kawasan Los Angeles.

Melansir dari instagram @justjared, ternyata Paris Hilton dan Demi Lovato sedang mencari outfit untuk perayaan Halloween, 31 Oktober.

"Demi Lovato and Paris Hilton step out together some Halloween shopping in LA," tulis keterangan caption Instagram @justjared yang dikutip Okezone, Kamis (14/10/2021).

Pada unggahan foto tersebut, Paris Hilton tampak mengenakan mini dress warna hijau neon. Dress Paris tampak unik dengan akses potongan berbentuk hati pada bagian dada.

Untuk aksesoris, Paris Hilton memakai kacamata hitam dilengkapi frame yang mirip warna dress-nya. Paris melengkapi gayanya dengan mengenakan sepatu boots heels runcing yang membuat gayanya semakin stunning!

Sementara, penampilan Demi Lovato di momen ini lebih banyak menjadi sorotan. Pelantun lagu 'Heart Attack' tersebut tampil mengenakan kemeja flannel oversized, stoking hitam, dan boot heels hitam.

Uniknya, kali ini potongan rambut Demi Lovato terbilang nyentrik. Pada bagian depan rambut tampak pendek berponi, namun panjang di belakang.

Penampilan Demi Lovato ini lantas menjadi sorotan netizen. Banyak netizen yang kaget disertai emoticon sedih.

"Apa yang terjadi pada demi?" @andreagomez.b

"Apaa??? Demi.." @estefchavez89

"Demi, oh tidak: @pao_morales_1

Bahkan ada komentar yang menyebutkan Demi dan Paris terlihat seperti Ibu dan Anak. "Demi terlihat seperti seorang ibu di foto ini dan Paris seperti anaknya. Maaf untuk mengatakan ini Demi, tapi nini benar" @thesathesa

"Saya merindukan rambut panjang Demi..." @_danibessa

