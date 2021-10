BAGI sebagian orang, nama Natasha Vinski lebih familiar sebagai dokter kecantikan. Tapi di balik kiprahnya sebagai dokter kecantikan, Natasha merupakan sosok pebisnis ulung kelas kakap.

Pasalnya, ternyata Natasha Vinski juga melakoni usaha jual beli pesawat. Mulai dari pesawat jet pribadi, hingga helikopter. Natasha menuturkan, ia sudah cukup lama berbisnis jual beli pesawat ini.

“Sejak 2016 dan masih sampai sekarang. Bisnis jual beli pesawat atau jual beli helikopter ini memang bisa dibilang for one person of the one percent,” kata dokter cantik tersebut, seperti dikutip dari akun chanel Youtube Tonight Show NET, Kamis (14/10/2021).

Kepada Vincent dan Desta yang memandu acara, dokter cantik ini mengaku cukup tiba-tiba menjalani bisnis jual beli pesawat. Mengingat dari keluarga intinya, belum ada yang memulai usaha jual beli pesawat.

“Kalau mulainya sih intinya tiba-tiba kesempatannya datang ke saya. Kalau dari kedua orang tua memang ada koneksi, tapi kalau bisnis private jet gitu enggak. Kalau dari keluarga papa di Eropa senang pesawat juga. Jadi ya mereka punya pesawat kecil yang bisa mereka terbangin for fun,” imbuhnya.

Jadi pebisnis ulung mulai dari bisnis teknologi kesehatan hingga jual beli pesawat. Natasha menjelaskan, ia sudah diperkenalkan kedua orang tuanya dunia bisnis sejak ia kecil. Sejak masih sekolah, Natasha menuturkan ia memulai karirnya dari bawah.

“Sejak SMA, almarhum papa sering ajak ke kantor kalau saya libur sekolah. Lalu saya kerja jadi admin, jadi sekretaris, lalu naik jadi intern untuk kedua orang tua saya. Sedikit-sedikit belajar soal bisnis, praktek on field itu bagaimana. Pas kuliah mulai dipercaya lebih mendalami bisnis yang dipunya keluarga. Jadi lama-lama tambah cinta dengan dunia bisnis, karena seru,” pungkas Natasha.

