OUTFIT ke Pantai ala Tante Ernie bisa terbilang simpel, tetapi tetap terlihat seksi. Tante Ernie yang kiniย berusia 45 tahun tersebut tetap terlihat seksi meski tanpa mengenakan bikini.

Tante Ernie lebih sering memilih outfit yang terkesan santai, simpel dan terlihat feminin, tetapi tetap terlihat modis ketika liburan ke pantai. Penasaran seperti apa penampilannya?

Berikut 5 outfit ke pantai ala Tante Ernie yang dirangkum dari akun Instagram pribadinya @himynameisernie, Jumat (15/10/2021).

Mini dress





(Foto: Instagram/@himynameisernie)

Pertama, ada potret Tante Ernie tampil simpel dengan mini dress warna abu-abu. Dia tampak sedang menikmati sunset berjalan menyusuri tepi pantai.

Gayanya makin kece dengan aksesoris kacamata hitam. Selain itu, kibasan rambut panjang yang tertiup angin pantai menambah kesan eksotik dari fotonya.

Stylish dengan strapless bra





(Foto: Instagram/@himynameisernie)

Perempuan yang dijuluki netizen sebagai Tante Pemersatu Bangsa tersebut tampil stylish dengan outfit serba merah. Tante Ernie mengenakan strapless bra yang dipadukan dengan celana kulot warna senada.

Pose sedikit centil memakai topi rajut membuat penampilannya dengan outfit merah membara terkesan menggoda. Terlebih lekuk tubuh Tante Ernie makin jelas terlihat dengan perut rata berorot, tak terbayang jika dia perempuan berusia 45 tahun!

Merah memang membara





(Foto: Instagram/@himynameisernie)

Berikutnya outfit ke pantai ala Tante Ernie masih didominasi warna merah. Saat bersantai, Tante Ernie tampil stunning memakai dress ketat dengan detil bolong di bagian depan.

"I wanna live here forever underneath the blue sky and the unforgettable breeze ๐ŸŒž๐Ÿ’™," tulisnya pada caption foto.

Feminin dengan dress (Outfit ke Pantai ala Tante Ernie, Foto: Instagram/@himynameisernie) Outfit ke pantai ala Tante Ernie selanjutnya lebih feminin. Ibu tiga orang anak tersebut tampak feminin dan awet muda dalam balutan mini dress warna merah muda. Sementara, dress dengan potongan terbuka pada bagian dada memberi kesan seksi penampilan Tante Ernie yang berpose feminin. Selain itu, rambut panjang yang dibiarkan tergerai menambah pesona sang Tante Pemersatu Bangsa. Seksi dan feminin dengan dress floral (Outfit ke Pantai ala Tante Ernie, Foto: Instagram/@himynameisernie) Terakhir, Tante Ernie kembali tampil feminin mengenakan mini dress oranye dengan motif floral warna putih. Dress dengan potongan v-neck memberi kesan seksi dari penampilannya yang kece memakai kacamata hitam. Sementara, angin pantai yang berhembus membuat Tante Ernie harus menahan dress dan rambutnya agar tak tertiup, namun justru menampilkan pose menggoda. Beberapa netizen pun menggodanya di kolom komentar. "Aku deg degan liat ini ๐Ÿ˜ข," ujar @ramdhani.da*** "hati hati tan angin pantai suka nakal," komen @rultoys***