HARI ini Prilly Latuconsina merayakan ulang tahun ke-25. Merayakan di lokasi syuting, Prilly mendapat kejutan spesial, termasuk dari Reza Rahardian.

Lawan mainnya di film My Lecture My Husband tersebut memberikan ucapan doa untuk Prilly. Selain itu, Reza Rahardian juga memeluk dan mengecup kening perempuan kelahiran 15 Oktober 1996 itu.

"Happy birthday, wish you all the best. Terus berkarir, tumbuh terus, semakin banyak disayang orang dan aku akan selalu sayang sama kamu dan mendukungmu," ujar Reza Rahardian.

Sementara usia bertambah, penampilan Prilly Latuconsina semakin memesona. Aura kecantikannya semakin terpancar di usianya yang semakin dewasa.

Berikut 5 potret Prilly Latuconsina kian memesona di usia 25 tahun dirangkum dari akun Instagram pribadinya @prillylatuconsina96, Jumat (15/10/2021).

Stunning styling kain jadi crop top!





Pertama ada potret Prilly Latuconsina mengenakan crop top yang terlihat seperti bra-top terbuat dari lilitan kain menutupi dadanya. Area perut yang terbuka sedikit memberi kesan santai sekaligus leisure-taste yang menarik.

Ia padukan baju itu dengan rok yang juga serupa yaitu seperti kain merah tua yang diikat pada bagian samping. Itu terlihat dari adanya semacam ornamen ikatan pada sisi kanan tubuhnya. Perpaduan dua busana ini membuat tampilan Prilly semakin stunning.

Mirip bintang Bollywood





Selanjutnya, Prilly terlihat cantik mengenakan maxi dress bewarna oranye. Foto yang belatar pantai tersebut membuatnya tampak eksotis walau foto hanya dengan menggunakan selembar kain.

Melihat penampilan Prilly itu, kolom komentar posting-annya pun ramai oleh tanggapan netizen. Bahkan, dia disebut mirip dengan dua aktris bintang Bollywood Priyanka Chopra dan Kajol Devgan.

"Priyanka Chopra is that you," tulis akun @josephinefirmst*** di kolom komentar.

"Kajool aja deh," ungkap @viaf***.

Kece styling kemeja jadi outer





Berikutnya Prilly Latuconsina tampil kece mengenakan kemeja sebagai outer. Prilly memadukannya dengan crop top atau bra top bernuansa abu-abu.

Tak hanya itu, Prilly juga memadukan atasan tersebut dengan celana jeans bernuansa baby blue. Terakhir, ia juga membawa tote bag abu-abu sebagai aksesorisnya.

Fresh dengan atasan sleeveless Selanjutnya ada penampilan Prilly mengenakan atasan sleeveless bergaris yang dipadukan dengan celana hitam. Ia juga terlihat mengenakan gelang sebagai aksesorisnya serta tatanan rambut yang dikuncir untuk memberikan kesan yang fresh. Bikin pangling! Kemudian, ada penampilan Prilly Latuconsina yang bikin pangling karena terkesan berbeda dari biasanya. Prilly tampil dengan rambut pendek lurus, rambutnya terkesan imut dengan tambahan poni depan yang menutupi sebagian keningnya. Selain itu, dia mengenakan kostum hitam metalik yang memiliki desain yang cukup unik. Pakaiannya memiliki aksen puffed sleeves atau lengan balon yang memberikan kesan elegan. Untuk makeup, Prilly menggunakan eye shadow berwarna hitam yang membuat tatapan mata cokelatnya semakin tajam ke arah kamera. Selain itu, prilly tampil natural dengan kepiawaiannya berpose seolah-olah menembus dinding yang terkelupas. Seksi dengan baju renang Potret terakhir ada penampilan Prilly Latuconsina seksi dengan baju renang warna hijau. Prilly memadukannya dengan rok panjang transparan warna hitam yang menambah kesan seksi penampilannya. Sekilas busana yang dipakai Prilly memang tak terlihat seperti baju renang. Swimwear warna hijau tersebut tampak seperti blouse dengan desain renda-renda. Apalagi dia juga mengenakan ikat pingang warna hitam.