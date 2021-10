RASA sakit di beberapa bagian tubuh ternyata dapat juga menjadi salah satu indikator tingginya kadar kolesterol di dalam darah. Rasa sakit karena kolesterol tinggi itu biasanya timbul di empat bagian tubuh, yaitu di leher, rahang, perut bagian atas, dan punggung.

Sebuah studi oleh US National Library of Medicine, National Institutes of Health, menganalisis hubungan antara lipid serum dan rasa nyeri di punggung bagian bawah. Penelitian ini melibatkan orang berusia antara 40 dan 64 tahun yang menjalani pemeriksaan kesehatan tahunan.

Sebanyak 258.367 peserta yang memenuhi syarat dianalisis untuk mencari tahu hubungan nyeri di punggung bagian bawah dengan kolesterol lipoprotein densitas rendah (LDL-C), kolesterol lipoprotein densitas tinggi (HDL-C), dan rasio LDL-C/HDL-C.

Studi ini menemukan adanya keterkaitan yang siginifikan antara rasio HDL-C rendah dan rasio LDL-C/HDL-C tinggi dengan rasa nyeri di punggung bagian bawah yang mengindikasikan tingginya kadar kolesterol.

Jika arteri yang memasok darah ke jantung Anda (arteri koroner) terpengaruh, Anda akan merasakan nyeri di bagian tubuh yang berbeda. Bagian tubuh yang mulai terasa sakit karena kadar kolesterol tinggi termasuk kaki dan tangan. Penumpukan kolesterol dapat menyumbat pembuluh darah kaki dan tangan.

Menurut Medicover Hospital, penumpukan kolesterol ini dapat terjadi terus menerus dan membuat tangan dan kaki terasa sakit.

Nah, bagaimana dengan Anda? Jika Anda memiliki gejala sakit di leher, rahang, perut atas dan punggung, bisa jadi kadar kolesterol di dalam darah Anda sedang tinggi. Jangan tunda pengobatan, cegah dengan minum Gangnam Black Garlic dan Onion dari eMSHOP.

Gangnam Black Garlic dan Onion merupakan minuman kesehatan yang mengandung bawang hitam. Bawang hitam (black garlic) memiliki senyawa S-allycystein yang bermanfaat sebagai penurun kolesterol. Mengonsumsi Gangnam Black Garlic & Onion secara rutin mampu menurunkan risiko penyakit hipertensi, serangan jantung, stroke dan kanker. Namun tentunya harus menjalani pola hidup sehat.

Manfaat lain dari Gangnam Black Garlic dan Onion adalah mencegah stroke dan serangan jantung, mencegah kanker, menjaga kesehatan hati, membantu mengobati diabetes.

