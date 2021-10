BANYAK penyakit langka yang ada merupakan penyakit dari turunan. Oleh karena itu guna meminimalisir potensi penyakit tersebut, maka harus dihindari mereka yang sama-sama memiliki penyakit langka berpasangan.

Inilah yang terjadi pada pemilik akun Tiktok @szasaccount. Perempuan ini menyebutkan setelah 3 tahun menjalin kasih, mereka memutuskan untuk mengakhiri hubungannya. Bukan karena alasan orang ketiga atau alasan klise lainnya, melainkan mereka harus berpisah lantaran keduanya mengidap Thalasemia.

“Yang tau punya thalasemia duluan itu aku, karna kita pacaran udah lama dan serius, akhirnya papa minta pacarku untuk check thalasemia juga karena kita tau semua resiko jangka pendek maupun panjang.. buat ngecek darah butuh persiapan mental dan runding berbulan bulan karna takut sm hasilnya. Jadi its not easy for us!!" kata dia.

"Nangis dan takutnya udh berbulan” sebelum check darah.. smpe akhirnya agustus kmren dia beraniin check up dan Thalasemia ga bisa sembuh..klo bisa sembuh beda cerita .. dan ini resiko gede di anaknya,” ungkapnya melalui kolom komentar.

Dilansir dari Healthline, Thalasemia adalah kondisi kelainan darah yang diperoleh secara genetik dari orangtua (keturunan). Kelainan darah ini menyebabkan seseorang mengalami anemia (kurang darah).

Penderita Thalasemia perlu melakukan transfusi darah secara rutin untuk menambah darah. Penyakit ini juga bisa menyebabkan komplikasi gangguan tumbuh kembang, kerusakan tulang dan juga penyakit jantung.

Efek jangka panjang dari Thalasemia adalah mudah lelah, sering mengantuk, dan juga sesak napas. Thalasemia bagi ibu hamil juga efeknya rentan keguguran. Dokter pun menyarankan bagi pasangan thalasemia untuk melakukan prosedur bayi tabung agar tidak diturunkan kepada anak.

Oleh karena itu, setelah melakukan pemeriksaan ke dokter hasilnya dinyatakan kedua pasangan ini sama-sama mengidap Thalasemia. Setelah diskusi dengan keluarga, akhirnya demi kebaikan bersama mereka putus dan memilih untuk berteman saja.

Warganet menilai tindakan pasangan kekasih ini adalah bijak dan berpikir ke depan. “Smart bgt. Harus dicontoh utk seluruh pasangan. Checkup lab kedua belah pihak biar tau akan menghasilkan keturunan yg seperti apa dan resiko kedepanny,” puji @shap****** “Iya pernikahan gk cuman soal keturunan. iya bisa Adopsi anak. Tapi ini pilihan mereka, nikah itu bukan gabungin 2 org, tapi gabungin 2 keluarga,” seru @soksi***** “Definisi putus baik-baik 🥺❤️, demi masa depan yg gk slg menyalahkan stu sama lain dikemudian hari. Dewasa bgt 🌼,” kata @dr.9** “I want to give a huge thankyou, for being a responsible future parent :) not all ppl are like you,” seru @yvet********