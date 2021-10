BEKERJA harus nyaman dan menyenangkan agar pencapaian hasilnya memuaskan. Namun ada sederet tantangan yang dihadapi karyawan kantoran.

Salah satunya yakni jika bekerja di perusahaan yang kurang berinovasi. Atau bahkan Anda punya bos yang datar. Juga bekerja di lingkungan perusahaan yang ketinggalan zaman di bidang teknologi.

Ketika menghadapi tantangan maupun kesulitan selama bekerja, tentu stres akan melanda. Hal ini yang membuat kondisi kesehatan menurun.

Belum lagi jika ada banyak pekerjaan serta deadline, stres tak bisa dihindari. Makanya sebisa mungkin coba lakukan hal-hal menyenangkan saat bekerja agar kesehatan mental selalu terjaga.

Tanda-tandanya jika Anda stres bekerja yakni mood yang tidak stabil, sehingga membuat suasana hati tidak bersahabat. Anda pun mudah marah dan memberi reaksi berlebihan.

Di samping itu, Anda juga akan sulit menentukan pekerjaan mana dulu yang harus diselesaikan. Padahal jika pekerjaan menumpuk disertai dengan kondisi stres, membuat Anda sulit untuk menentukan manakah pekerjaan yang menjadi prioritas utama.

Banyak hal yang perlu diperhatikan dan mulai ubah kebiasaan bekerja. Baik yang harus dilakukan perusahaan maupun karyawan, seperti tips yang dijelaskan oleh Perwakilan GK-Plug and Play Wesley Harjono berikut.

Sulit menyalurkan ide

Anda seringkali sulit menyalurkan ide cemerlang karena bentrok dengan kekakuan perusahaan. Jika hal ini terjadi pada diri Anda, solusi dan inovasi yang tepat harus dicari agar bekerja lebih menyenangkan dan dihargai.

Padahal, penelitian menunjukkan bahwa organisasi dengan budaya perusahaan yang kuat mengalami tingkat kreativitas dan inovasi yang jauh lebih tinggi.

Demikian juga dengan karyawan yang terlibat dan berkontribusi dalam proses kreativitas, mereka akan merasa lebih bersemangat bekerja dalam perusahaan dan dihargai.

Punya Bos Datar

Pemimpin seharusnya menjadi contoh bagi timnya dalam bekerja. Jika punya bos yang selalu datar, tentu memicu ampak negatif. Anda perlu mencoba metode baru atau berbagi ide-ide out of the box. Hal ini perlu didiskusikan agar nenghilangkan rasa takut akan kegagalan dan mengambil pelajaran penting dari setiap pekerjaan.

Teknologi sudah kedaluwarsa

Jika teknologi yang digunakan saat ini sudah ketinggalan zaman, tentu akan menghabiskan waktu. Misalnya Anda mendapati komputer lemot ataupun internet, serta software lainnya yang tak mumpuni. Langkah baru pun perlu dipertimbangkan agar Anda tetap produktif dan bekerja tepat waktu.