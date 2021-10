KIM Seon Ho kembali sukses membuat banyak para penikmat Drakor terpukau akan pesonanya lewat serial drama hits, Hometown Cha Cha Cha yang baru saja menayangkan episode pamungkasnya semalam.

Bersamaan dengan tamatnya drama yang ia bintangi bersama aktris terkenal Shin Min-Ah pada Minggu 17 Oktober malam. Nama Kim Seon Ho langsung menjadi trending di situs laman pencarian hari ini.

Selain karena kemampuan aktingnya yang mumpuni, tak bisa dipungkiri visual tampan dari Kim Seon Ho memang jadi salah satu faktor penting yang membuat banyak orang terpesona.

Jadi penasaran kan ingin melihat potret ganteng seorang Kim Seon Ho saat di luar drama? Merangkum akun Instagram pribadi Kim Seon Ho, Senin (18/10/2021) yuk intip lima potret gantengnya di bawah ini.

1. Hong Banjang style

Drama Hometown ChaChaCha membuat Kim Seon Ho kini akrab disebut dengan sebutan Hong Banjang, julukan karakter yang ia perankan dalam drama tersebut. Potret ini adalah style khas Hong Banjang ala Kim Seon Ho, cukup pakai kaus oblong putih polos, celana kargo, dan sepatu keds Converse hitam klasik. Meski outfitnya sangat sederhana, tapi Kim Seon Ho gantengnya tetap maksimal bukan? “Gantengnya calon suamiku,” gurau akun Restina***r

2. Model cover majalah

Nah kalau potret yang ini, adalah saat Kim Seon Ho dalam mode ‘serius’. Didapuk menjadi model cover majalah Noblesse Men, Seon Ho dalam balutan outfit turtleneck warna putih dan arloji hitam, Kim Seon Ho menampilkan ekspresi wajah cool dan seksi.

3. CEO muda

Visual menawan Kim Seon Ho saat tampil sebagai Han Ji Pyeong, CEO muda dan sukses dalam drama Start-Up yang melejitkan namanya sebagai aktor papan atas. Kemeja formal lengkap dengan dasi panjang, dipadu long coat hitam dan dress shoes formal. “Cakep banget dah,” puji netizen pemilik akun bernama Daniseti***

4. Selfie ganteng





Punya wajah tampan dengan kulit wajah mulus, tidak heran kalau foto selfie ganteng aktor berusia 35 tahun yang walau dijepret seadanya ini tetap sukses menampilkan wajah ganteng Kim Seon Ho dengan maksimal yang membuat para netizen terpesona. “Speechless in front of so much talent and beauty!” seru jeohanalcg , “Wow, so handsome,” puji **e_turophile

5. Formal look





Biasa terlihat mengenakan outfit sederhana di drama Hometown ChaChaCha dan variety show 2 Days 1 Night. Kali ini, Kim Seon Ho tampan bergaya dengan setelan jas formal hitam lengkap dengan dasi kupu-kupu hitam, saat menghadiri acara penghargaan Asia Artist Awards 2020 ketika dirinya membawa trofi kategori Best Emotive Award