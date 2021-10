TARA Basro memang dikenal sebagai artis yang selalu mengkampanyekan self-love dan body positivity melalui akun Instagramnya. Publik sempat dihebohkan dengan kampanye body positivity yang melawan adanya body shaming.

Kala itu, Tara Basro mengunggah fotonya di Instagram hanya mengenakan pakaian dalam dan menampilkan lekuk tubuhnya. Agar tidak berlarut menjadi panjang urusannya, Tara memutuskan untuk take down foto tersebut. Ia memutuskan untuk melakukan kampanye self love tanpa mengundang kontroversi.

Kali ini gerakan yang ia buat adalah self love. Sebuah bentuk untuk menerima diri dan mencintai diri apa adanya, berani tampil tanpa mengenakan riasan atau filter di setiap foto unggahannya.

Berikut 5 potret Tara Basro tanpa mengenakan riasan yang Okezone rangkum dari Instagram pribadinya @tarabasro, Senin (18/10/2021).

1. Cantik natural

Tara Basro memang dikenal sebagai salah satu selebriti yang memiliki kecantikan natural. Seperti yang terlihat pada foto ini, kecantikan Tara Basro rasanya sulit untuk didebat. Ia tampil apa adanya tanpa makeup hanya menggunakan handuk

2. No makeup tetap kece

Berikutnya ada potret Tara Basro tetap kece meski tampil tanpa makeup. Tampak Tara Basro berfoto selfie denganmengenakan hoodie bulu-bulu membuat gayanya makin kece.

3. Selfie di mobil





Kali ini ada foto penampilan Tara Basro sedang selfie di mobil. No makeup, penampilan Tara Basro tetap glowing. Gayanya juga kece dengan kaus putih dan bucket hat coklat.

4. Eksotis kulit sawo matang Selanjutnya, ada penampilan Tara Basro yang terlihat makin eksotis dengan kulit sawo matang. Berpose duduk menatap kamera, aura kecantikan natural Tara Basro begitu terpancar. 5. Pancarkan aura positif

Tanpa riasan Tara Basro tampak cantik meski baru bangun tidur. Kulitnya tampak glowing yang bikin mata terpesona. Foto selfie sembari tersenyum, aura Tara Basro positif banget, setuju?