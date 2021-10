RUPANYA rumah tangga Jonathan Frizzy dan Dhena Devanka saat ini dalam kondisi yang kurang menyenangkan.

Selama 9 tahun menjalin kebersamaan sebagai sepasang suami istri, nyatanya tidak membuat pasangan ini mampu untuk menyelesaikan permasalahan mereka dengan baik.

Dhena Devanka mengajukan gugatan cerai kepada suaminya, Jonathan Frizzy di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Proses perceraian Dhena Devanka dan Jonathan Frizzy diwarnai dengan dugaan perselingkuhan serta saling melapor adanya KDRT satu sama lain.

Namun, tampaknya kini Dhena sudah move on. Hal ini terlihat dari unggahan terbarunya di akun Instagram pribadinya @dhenafrizzy yang memperlihatkan gaya rambut terbarunya.

"Hidup terus berjalan, begitu juga dengan rambutku," tulis Dhena pada kolom caption.

Ia juga mengaku bahwa dirinya sangat menyukai model rambut barunya. Warna ash brown pilihan Dhena benar-benar membuat dirinya terlihat lebih cantik dan awet muda.

Dhena juga menyebut bahwa dirinya suka mengeksplorasi hal-hal baru yang berkaitan dengan penampilan dirinya. Perawatan rambut yang dilakukan Dhena terbilang cukup intens sehingga ia hampir tak pernah mengalami bad hair day.

"Selalu explore new color that fits with my look 😊😊, untungnya perawatan yang tepat jadi gak buat rambutku makin kering dan rusak jadi aman dehh buat di colour tiap bulan," terangnya.

Melihat penampilan baru Dhena, warganet pun berbondong-bondong menuaikan pujian. Ada yang memuji penampilannya, ada juga yang mendukungnya untuk tetap menjadi yang terbaik.

"Cantik banget, the best hot mommy Indonesian😍❤️🥰," kata @adham***.

"Idola kuuu yg slalu cantik😍😍 sabar dan kuat yaa,Insya Allah segera bahagia...🤗🤗," sambung @herli***.

"Selalu tersenyum mam cantik, karena 3 malaikat kecilmu membutuhkanmu lebih dari apapun❤️," tukas @vad***.

(DRM)