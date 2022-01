FASHION Lokal tidak bisa dianggap sebelah mata lagi. Bahkan, desainer Poppy Dharsono berani membanggakan kualitas material lokal di Roma yang notabene salah satu kota fashion di dunia.

Menurut Poppy Dharsono, produk fashion Indonesia sangat layak berkolaborasi dengan luar negeri untuk menghasilkan karya yang indah. Misalnya saja material kulit.

"Menarik sekali jika bisa mengkolaborasikan industri pembuatan produk fashion kulit yang berkualitas tinggi di Italia dengan industri kreatif kulit Tanah Air," kata Poppy Dharsono dalam keterangan resmi yang diterima MNC Portal, Selasa (19/10/2021).

Poppy yang pada 14 Oktober lalu terbang ke Roma, Italia, untuk menjadi pembicara seminar di La Sapienza University, melanjutkan, untuk mewujudkan hal tersebut, saat ini sedang dijajaki peluang untuk membuka divisi khusus untuk fashion kulit mengingat kulit Indonesia memiliki kualitas yang sangat tinggi.

Namun, kata Poppy, diperlukan panduan yang baik untuk dapat mencapai standar yang diakui dunia Internasional.

"Saya percaya, dunia fashion masa depan akan sangat penting untuk dapat memasukkan unsur khasanah budaya guna melestarikan akar warisan budaya. Memadukan akar warisan budaya dan unsur masa kini, bagi saya akan dapat menciptakan manusia modern yang memiliki identitas dan karakter yang kuat di masa depan," tambahnya.

Selain mempromosikan kualitas material kulit Indonesia, di kunjungannya itu, Poppy pun mencoba menciptakan suatu hubungan yang baik antara Indonesia dengan Italia, dalam hal ini soal industri kreatif fashion.

"Saya berusaha untuk menemukan cara kolaborasi 2 dunia mode, sehingga dapat saling mendukung melalui pengetahuan, keterampilan, dan berbagi nilai-nilai budaya," ujar Ketua Asosiasi Perancang dan Pengusaha Mode Indonesia (APPMI) tersebut.

Isu lain yang coba disampaikan Poppy Dharsono di La Sapienza University adalah soal modest fashion dan sustainable fashion. Dua hal ini menjadi kekuatan fashion Indonesia yang tentunya amat baik jika disampaikan di momen penting tersebut.

Poppy Dharsono secara spesial ditunjuk menjadi pembicara seminar di hadapan mahasiswa Departemen Mode Universitas La Sapienza, Roma, bersama dengan Cinzia Capalbo (Associate Professor dalam Sejarah

Ekonomi sekaligus Presiden Ilmu Fesyen dan Tata Busana, Departemen Antropologi, Agama dan Seni Pertunjukan- SARAS), dan Bianca Lami, seorang Direktur Kerjasama Eksternal untuk Koefia International Academy of Haute Couture and Art of Costume.