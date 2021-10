TAMPILAN diva Bollywood seperti Kareena Kapoor, Priyanka Chopra, hingga Deepika Padukone memang kerap menampilkan pulasan makeup yang flawless. Mulai dari red lipstick klasik, makeup no makeup, rosy look, sampai pop out color.

Ada beberapa gaya makeup yang cukup sering dikenakan oleh para aktris Bollywood tersebut. Bagaimana trik melakukan makeup ala diva Bollywood ini? Mewarta Timesofindia, mari simak paparan singkatnya berikut ini.

Bibir merah klasik

Gaya makeup yang cukup sering terlihat dipakai oleh Kareena Kapoor ini memang salah satu gaya makeup klasik yang tak lekang dimakan waktu. Cara tepat untuk mendapatkan tampilan seperti ini adalah dengan fokus menonjolkan bibir dan menjaga agar bagian wajah lainnya tetap minimalis.

Pulas lip liner merah untuk menentukan bentuk bibir, lanjutkan dengan lipstick warna merah bold. Terakhir, sempurnakan penampilan dengan eyeliner, sedikit concealer dan alas bedak.

No makeup

Tampilan visual yang diperlihatkan Deepika Padukone adalah contoh sempurna dari gaya no makeup. Terlihat gampang, tapi butuh usaha luar biasa loh untuk tampilan makeup yang lembut, minimal tapi tetap bisa menutupi bintik hitam atau noda sekaligus menonjolkan fitur wajah.

Pertama, mulailah dengan concealer, gunakan titik-titik kecil untuk mencerahkan area gelap seperti di area bawah mata, sudut hidung atau bibir atas, dan bintik-bintik wajah yang terlihat. Set dengan bedak tabur, baru oleskan lipstik merah muda lembut, perona pipi, dan maskara.

Rosy look

Tampilan gaya makeup yang didominasi warna pink merona. Gaya makeup rosy look seperti yang terkenal dikenakan oleh Janhavi Kapoor. Gaya makeup ini cukup mudah, karena hanya fokus pada satu tone warna, jadi keluarkan lipstik warna pink, blush on pink, dan eye shadow favorit.

Mulai dengan base yakni concealer, alas bedak lalu set dengan bedak tabur. Baru lanjutkan dengan eyeshadow, lipstik, dan blush on. Ingat, pilih shade warna pink yang lembut bukan pink yang mencolok dan berani.

Glass skin Terinspirasi dari skincare ala Korea, gaya makeup satu ini cukup rumit. Sebelum mulai dandan, pakai serum dan krim pelembab untuk mempersiapkan kulit terlebih dahulu. Setelah itu baru pakai highlighting primer, alas bedak dan concealer seminimal mungkin agar tidak wajah tidak cakey. Baru gunakan blush on, highlighter dan lipstik nude. Gunakan highlighter pada titik-titik utama wajah seperti tulang pipi bagian atas, bagian tengah dahi, ujung hidung, tulang cupid, dan dagu. Jika percaya diri, jangan ragu untuk juga pakai highlighter di bahu dan tulang selangka. Tampilan makeup ala selebriti ini membuat kulit tampak bersinar sehat. Pop it up Untuk permainan makeup, Priyanka Chopra tak takut mencoba gaya makeup yang funky dengan makeup pop it up, menonjolkan riasan di bagian mata dan membiarkan area wajah lain hanya dipulas makeup tipis. Pertama mulai dengan base, yakni concealer diaplikasikan sedikit ekstra pada kelopak mata untuk membuat warna menonjol. Jangan takut pilih warna yang eye-catching seperti eyeshadow warna biru langit, jangan lupa bubuhkan eyeshadow dengan tone lebih gelap sebagai pelengkap pada kelopak mata dan di bawah mata. Terahir, aplikasikan lipstik warna nude dan blush on warna lembut agar tampilan wajah secara keseluruhan terlihat seimbang.