PERNIKAHAN Putri Bill Gates yang digelar secara Islam menjadi perbincangan hangat dunia. Jennifer Gates resmi dipersunting Nayel Nassar, pria Muslim keturunan Mesir.

Jennifer Gates sebagai anak pendiri Microsoft memang sering disorot. Sebagai putri sulung, Jennifer Gates sejatinya menjadi pewaris kekayaan Bill Gates yang merupakan salah satu orang terkaya di dunia.

Dilansir dari Forbes, harta kekayaan Bill Gates kini mencapai sebesar USD132,7 miliar atau setara Rp1.897 triliun. Dengan jumlah tersebut membuat orang bertanya-tanya, berapa warisan yang akan diterima Jennifer Gates kelak?

Dikutip dari New York Post, jawabannya cukup mengejutkan. Bill Gates hanya akan mewarisi sebagian kecil kekayaannya kepada ketiga anaknya, termasuk Jennifer Gates.

Ketiga anak Bill Gates, termasuk Jennifer hanya akan mendapatkan 1% dari kekayaan Bill Gates. Jika diperkirakan, Jennifer Gates dan kedua adiknya hanya mendapatkan kekayaan warisan ayah mereka kurang lebih Rp140 miliar.

Baca Juga : 5 Fakta Tak Terduga Jennifer Gates, Putri Bill Gates yang Baru Menikah Secara Islam

Menurut Bill, mewariskan uang banyak ke anak-anak adalah keputusan yang salah. Bill mengaku pemikiran tersebut terinspirasi dari Warren Buffett.

"Saya benar-benar berpikir bahwa mewariskan anak-anak dengan harta berlimpah bukanlah kebaikan bagi mereka. Keputusan ini terinspirasi dari Warren Buffett yang diungkapkan pada 1986 dan bagi saya itu adalah pemikiran yang tepat," kata Bill dalam wawancaranya dengan Reddit Ask Me Anything pada 2017.

Bill Gates sendiri menggunakan harta kekayaannya untuk menolong sesama. Dia lebih senang menyumbang kekayaannya untuk amal dibanding mewariskan kekayaannya kepada ketiga anaknya.

(hel)