STYLE 90an ala Aura Kasih bisa menjadi inspirasi kamu yang suka tampil dengan gaya vintage. Aura Kasih memang terbilang cukup suka bergonta-ganti gaya busana.Tak melulu mengenakan dress, penyanyi ini suka juga mengenakan style yang berkonsep, salah satunya style 90-an.

Ada ciri khas dari style 90-an yang mesti Anda ketahui. Misalnya saja penggunaan kaos kaki tinggi selutut, bucket hat, atau juga busana dengan warna yang sangat terang. Atau Anda juga bisa bermain dengan jeans dan outfit dengan pattern pada materialnya.

Nah, Aura Kasih terpantau di Instagram pernah tampil dengan style 90-an ini. Jika Anda sedang mencari rekomendasi, 5 gaya Aura Kasih ini bisa banget untuk ditiru dan dijamin bikin Anda auto cantik maksimal. Penasaran?

1. Jeans to jeans

(Style 90an ala Aura Kasih, Foto: IG/@aurakasih)

Salah satu kekuatan gaya 90an adalah jeans outfit. Di sini, Aura Kasih tampil sangat menarik perhatian sekali dengan mengenakan outfit all jeans mulai dari kemeja hingga celana. Detail material yang unik membuat gayanya bisa banget jadi poin of interest! Jangan lupa styling untuk membuka agak lebar bagian leher, ya.

2. Street style dengan sentuhan feminin

(Style 90an ala Aura Kasih, Foto: IG/@aurakasih)

Di foto ini, yang menjadi center of view itu ada di kemeja kotak-kotak yang merupakan salah satu identitas item fashion ala 90-an. Nah, supaya gayanya tidak terlalu boyish, dia padukan kemeja tersebut dengan leather skirt hitam dan mules Gucci. Gaya simple gini dijamin bikin Anda auto cantik!

3. All over looks

(Style 90an ala Aura Kasih, Foto: IG/@aurakasih)

Jangan sampai tidak punya all-over atau baju kodok kalau mau menciptakan tampilan ala 90-an. Aura Kasih di sini mengenakan all over jeans dipadukan dengan kaos putih dan sneakers. Sling bag biru dan bando Minnie Mouse membuatnya tampil casual tapi tetap cute.

4. Cutbray pants! (Style 90an ala Aura Kasih , Foto: IG/@aurakasih) (Style 90an ala Aura Kasih, Foto: IG/@aurakasih) Foto ini juga menunjukan style 90-an yang keren banget. Mungkin, Anda yang suka gaya ini bisa dihidupkan kembali di 2022 mendatang, karena celana cutbray tak pernah gagal membuat kaki terlihat jadi lebih panjang. Aura Kasih memadukan celana ikonik tersebut dengan mock neck long sleeve hitam. Keren banget! 5. Party look (Style 90an ala Aura Kasih, Foto: IG/@aurakasih) Seperti yang sudah disampaikan di awal, salah satu ciri khas style 90-an adalah kaos kaki selutut. Nah, Aura Kasih melakukan inovasi sedikit dengan menggunakan thigh high boots hitam dipadukan dengan mini dress one shoulder bernuansa party look. Gemas sekali, ya!