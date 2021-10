PENAMPILAN baru Afgan tengah menjadi sorotan netizen. Pasalnya, potongan rambut terbarunya itu bak Oppa Korea yang akan berangkat wamil alias wajib militer. Penasaran seperti apa? Yuk, intip potretnya!

"Bored! So I did this," tulis Afgan dalam keterangan, dikutip pada Selasa (19/10/2021).

Dalam sebuah video singkat, pelantun Sadis ini memperlihatkan momen sebelum dan setelah memangkas rambutnya. Terlihat, rambut yang mulanya cukup panjang kini menjadi cepak ala militer. Penampilannya nampak berbeda dari seorang Afgan biasanya.

Meski demikian, potongan itu terlihat cocok dengan wajahnya. Menurut keterangan, pria pemilik nama lengkap Afgansyah Reza ini mengatakan bahwa dia memotong rambut karena bosan.

Unggahan itu langsung dibanjiri beragam komentar netizen. Banyak yang mengatakan bahwa penampilannya bak oppa korea yang mengikuti wamil. Tak sedikit juga netizen yang memujinya karena nampak lebih muda dan fresh.

"Oppa afgan mau wamil ya," kata netizen.

"Park sae ro yi is back," balas netizen lain.

"Vibes nya kaya aktor korea yg mau wamil," timpal netizen lain.

"OMG OMG Vibes artis luar," balas netizen lain.

"Lebih fresh and cool," ujar netizen lain.

"Agaaiiiinnnnnn!!! Hahahahhaahha looks fresh Gan, cute!" kata netizen lain.

"Terpanah, terpukau, terpesona," balas netizen lainnya.

(hel)