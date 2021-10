MODEL rambut Tante Ernie tak kalah menarik untuk dikulik selain dari gaya busananya. Apalagi, saat ini pamor Tante Ernie di media sosial bisa diadu dengan selebriti.

Ya, namanya semakin hari semakin banyak dikenal netizen bahkan sepertinya kini 'Tante Pemersatu Bangsa' itu sudah punya fans setia. Kalau bicara soal Tante Ernie, maka yang paling menyita perhatian tentu saja bagaimana dirinya berbusana. Tante Ernie suka sekali tampil seksi dengan belahan dada rendah ataupun celana super pendek.

Tapi, hal menarik dari Tante Ernie sejatinya bukan hanya soal bagaimana dia berpenampilan, tetapi juga gaya rambutnya. Ya, styling rambut akan menentukan juga kesan akhir foto yang mau diperlihatkan Tante Ernie.

Nah, di artikel ini MNC Portal coba memperlihatkan pada Anda 5 model rambut Tante Ernie yang bisa Anda jadikan referensi bergaya dengan styling rambut. Penasaran?

1. Natural

(Model Rambut Tante Ernie, Foto: Instagram/@himynameisernie)

Mari kita mulai dengan model rambut natural. Tante Ernie sangat terkenal dengan tampilan rambut panjang sedada. Dari pertama kali muncul hingga sekarang sepertinya model ini susah sekali tergantikan.

Nah, di foto ini bisa kita lihat kalau dengan rambut tertata natural, Tante Ernie tetap bisa memancarkan kecantikan dirinya. Senyum manisnya enggak ada lawan, kan?

2. Bergelombang

(Model Rambut Tante Ernie, Foto: Instagram/@himynameisernie)

Model rambut berikutnya adalah wavy hair atau bergelombang. Masih dengan rambut sedada, namun kali ini Tante Ernie memberi sentuhan styling di rambutnya dengan gaya wavy hair. Perubahan model rambut seperti ini saja sudah bikin tampilan akhirnya berbeda sekali, ya. Lebih mature dan lebih matang gitu kelihatannya.

3. Panjang

(Model Rambut Tante Ernie, Foto: Instagram/@himynameisernie)

Siapa bilang Tante Ernie tidak pernah punya rambut panjang? Lihat foto ini, meski sepertinya ini adalah rambut sambungan palsu, tapi kita jadi tahu bagaimana tampilan Tante Ernie kalau rambutnya panjang. Makin cantik atau tetap cantik walau di-styling seperti apapun.

Rambut panjang Tante Ernie ini tidak dibiarkan terurai begitu saja. Ia coba styling dengan gaya ponytail dengan lilitan pada bagian ujung rambut ditutup oleh rambutnya sendiri. Kesan seksi menggoda terlihat di foto ini, ya.

4. Fashion look

(Model Rambut Tante Ernie, Foto: Instagram/@himynameisernie)

Nah, kalau di sini Tante Ernie terlihat lebih fashion look berkat styling rambut wavy in front of hair. Jadi, rambutnya dibuat licin kemudian rambut bagian depan dibuat bergelombang. Ini benar-benar seperti foto editorial majalah fashion, lho. Keren banget!

5. So pretty





(Model Rambut Tante Ernie, Foto: Instagram/@himynameisernie)

Wah, kalau foto terakhir ini, kita melihat sisi Tante Ernie yang anggun nan cantik. Ia bak dewi romawi dengan mahkota matahari di kepalanya. Gaun serta tampilan makeup menyatu membuatnya sangat berbeda.

Di tampilan foto ini, Tante Ernie menyanggul rambutnya bergaya modern. Kemudian, pada bagian rambut samping dibuat bergelombang untuk memberi kesan feminin sekaligus memaksimalkan tampilannya tersebut. So pretty!