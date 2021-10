ARTIS cantik Cinta Laura memang kerap mencuri spotlight dengan gaya pakaiannya. Seperti unggahan terbarunya dalam akun Instagram, dia nampak begitu memukau saat menghabiskan waktu berlibur di Bali.

Terlihat, Cinta Laura tampil simple dengan bralette berwarna kulit serta balutan dress putih polos yang tampak transparan. Meski terlihat begitu simple, namun penampilannya justru terlihat memukau karena potongan baju yang unik itu.

Model baju terbuka itu membuat otot perut Cinta Laura menjadi sorotan. Ditambah lagi dengan potongan tinggi pada bagian pahanya, wanita 28 tahun itu nampak begitu seksi.

Rambut panjangnya sengaja dikuncir hingga membuat make up flawless di wajahnya begitu terpampang dengan nyata. Terlihat, dia juga memakai anting biru, tas berwarna nude, serta perhiasan lainnya untuk mempermanis penampilannya itu. Sebagai pelengkap, Cinta Laura memakai high heels tinggi yang berwarna senada dengan tasnya. Penampilan pelantun hits Markisa itu nampak begitu memesona.

Unggahan itu langsung dibanjiri pujian dari para penggemar. Tak sedikit netizen yang justru salah fokus dengan otot perut Cinta Laura yang bak roti sobek itu.

"So pretty ka Cinta. Your smile is your best view," tulis netizen.

"Kok aku kalau foto di pohon gitu gak sebagus cinta," balas netizen.

"Cantik banget kak cinta, suka banget sama absnya," kata netizen lain.

"Perutnya kotak-kotak gaes," timpal netizen lain.

(mrt)