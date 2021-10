SELAIN tas, salah satu item fashion andalan para perempuan adalah sepatu. Banyak perempuan memilih mengoleksi sepatu berbagai jenis dan merek.

Uniknya lagi sepatu tak hanya dibeli untuk dipakai tapi justru disimpan dan dijadikan investasi. Tidak heran, jika kemudian ada sepatu perempuan yang berharga miliaran hingga mengalahkan harga mobil mewah seperti Alphard yang dijual di kisaran Rp1-Rp2 miliar.

Nah, dilansir dari Beautiful Life ada 10 sepatu termahal di dunia 2021, meskipun tidak semuanya bisa dibeli oleh masyarakat umum.

Kathryn Wilson’s Pump

Kathryn Wilson, desainer asal Selandia Baru menjadi berita utama ketika ia menciptakan karya yang luar biasa ini untuk lelang amal. Setiap bagian dari heels ini membutuhkan waktu hampir 50 jam untuk membuatnya. Setiap berlian itu ditempel satu per satu dengan tangan selama rentang waktu itu. Sepatu ini terjual di pelelangan dengan harga USD400.000 atau Rp5,6 miliar

Stuart Weitzman Platinum Guild Stilettos

Bagi penggemar sepatu heels, nama Stuart Weitzman pasti tidak asing. Desainer satu ini dikenal dengan koleksi sepatu yang mewah. Salah satunya adalah sepatu ini. Selalu ekstra, pada bagian tumit sepatu ini dihiasi dengan 464 berlian murni di seluruhnya.

Tak sampai di sana, tali pengikatnya juga multifungsi. Anda bisa memakainya sebagai kalung statement piece. Sepatu heels ini pertama kali dipamerkan di Academy Awards 2002, sepatu ini harganya sebesar USD1,09 juta atau Rp15,3 miliar.

Stuart Weitzman Wizard Of Oz Ruby Stilettos

Masih dari karya Stuart Weitzman, koleksi sepatu heels ini terinspirasi dari Wizard of Oz. Tampak eye-catching dan glamor, sepatu ini dibuat menggunakan batu rubi 123 karat berjumlah 643 keping dan dipasang dalam satu pon platinum, logam paling langka di dunia. Sepatu tersebut dibanderol dengan harga USD1,6 juta atau Rp22,5 miliar Astaga sangat menakjubkan!

Stuart Weitzman Tanzanite Heels

Nama Stuart Weitzman kembali memasuki posisi dalam daftar 10 sepatu termahal di dunia. Kali ini merupakan produk kolaborasi antara Eddie Le Vian dan Weitzman. Senilai

USD2 juta atau Rp28,2 miliar Sepatu ini dihiasi dengan tanzanite, batu permata dengan penampilan yang luar biasa! Talinya menampilkan 185 karat tanzanite bersama dengan 28 karat berlian. Yang membuat sepatu ini semakin menarik adalah sepatu ini terbuat dari perak berkilau, tak heram tampilannya sangat elegan halus.

Stuart Weitzman Cinderella Slippers

Kreasi Stuart Weitzman lainnya, terbuat dari kulit Italia. Inspirasinya adalah karakter dongeng populer, Cinderella. 565 berlian Kwiat dipasang di platinum, menjadi desain yang rumit berupa renda sebagai tali pengikat pergelangan kaki. Stiletto 4 inci ini dikenakan oleh Alison Krauss, penyanyi country pada acara Oscar tahun 2004. Ia membuat penonton melongo melihat berlian yang berkilauan. Harganya USD2 juta atau Rp28,2 miliar

Stuart Weitzman Rita Hayworth Heels

Desainer satu ini lagi-lagi masuk dalam daftar sepatu termahal. Karyanya ini dikenakan oleh seorang aktris hollywood, Rita Hayworth. Ia tampak memesona dengan heels berwarna Sienna Satin yang mewah ini merupakan jenis batu permata berharga. Tak hanya itu pada sepatu heels ini juga terdapat berlian,safir hingga rubi dalam ruffle satin.

Harganya sangat fantastis yaitu USD3 juta atau Rp42,3 miliar. Namun, sepatu ini sepertinya tidak untuk dijual ini adalah milik putri Hayworth, Putri Yasmin Aga Khan.

Harry Winston Ruby Slippers

Dalam rangka memperingati 50 tahun film klasik Hollywood The Wizard of Oz, Putra perancang perhiasan Harry Winston yakni Ron Winston membuat karya yang megah. Ron Winston akhirnya membuat sandal yang terinspirasi dari The Wizard of Oz, sebuah sandal ruby yang dikenakan oleh Dorothy muda.

Ron membuatnya dengan menggunakan 4.600 batu ruby. Lalu selain batu ruby 1.350 karat, juga menampilkan berlian 50 karat. Sandal ruby ini dibuat menggunakan payet merah polos dan harganya USD3 juta atau Rp42,3 miliar

Debbie Wingham High Heels

Bagi para sultan ini dia sepatu yang tak kalah mewah, harganya USD15,1 juta atau Rp212 miliar Heels satu ini dirancang oleh Debbie Wingham sebagai permintaan customernya untuk hadiah ulang tahun. Sepatu ini dipasangkan dengan beberapa batu permata paling mahal dan paling langka di dunia, seperti berlian biru dan merah muda.

Tubuh sepatu dibuat dari platinum sedangkan plakatnya dari emas murni. Bagian yang tidak diberi berlian, terbuat dari kulit dan dilapisi cat emas 24 karat. Waduh mau juga dong dapat hadiah ulang tahun sepatu ini!

Jada Dubai & Passion Jewelers Passion Diamond Shoes

Jada Dubai dan Passion Jewellers telah berkolaborasi untuk menciptakan salah satu alas kaki termahal di dunia. Dengan harga USD17 juta atau Rp240 miliar. Bagian bawah disematkan sepasang berlian kelas D 15 karat. Tak hanya itu, ada 238 berlian yang digunakan untuk menghias trim.

Sepasang sepatu ini bernilai lebih mahal dari kebanyakan rumah mewah di French Riviera. Sepatu ini juga dipajang di Burj Al Arab di Dubai. Butuh waktu 9 bulan untuk membuat sepatu ini. Belum diketahui apakah dijual atau hanya dijadikan pajangan saja.

Moon Star Shoes By Antonio Vietri

Harganya adalah USD20 juta atau Rp280 miliar Heels ini dibuat oleh Antonio Vietri dengan emas murni, berlian 30 karat, dan meteorit dari tahun 1576. Tak heran ya dihargai sangat mahal, bahannya saja menggunakan meteorit dari luar angkasa. Bagian tumit terbuat dari emas padat berbentuk seperti gedung pencakar langit bertatahkan berlian.

Sepatu di atas memang sangat mahal bagi kebanyakan orang. Namun, dedikasi, usaha, keahlian dan bahan yang digunakan untuk produksi mereka memang setimpal dengan harga yang diberikan. Oleh karena itu, semahal apapun tetap ada orang yang mampu dan rela membelinya dengan harga fantastis. (mrt)