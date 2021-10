TANTE Ernie sempat seminggu lebih tak mengunggah foto baru di Instagram pribadinya. Hal ini lantaran Tante Ernie sedang berduka setelah ibunda tercinta meninggal dunia.

Hal itu dia ungkapkan di unggahan foto terbarunya. Tante Ernie mengungkapkan dirinya sudah rindu dengan followers-nya di Instagram setelah seminggu lebih tak mengunggah foto.

"Hellooo.. Kangen banget deh ih..Sudah seminggu lebih, gak pernah posting foto, masih sediiihh banget kehilangan ibuku tercinta.. ๐Ÿ’”," ungkap perempuan yang dijuluki netizen sebagai Tante Pemersatu Bangsa tersebut.

"Terimakasih ya teman2 yg sudah mengirimkan bela sungkawa dan doanya lewat DM dll, maafin yah kalau aku gak bisa balesin satu persatu ๐Ÿ™.. Kalian baik bangeett deh, aku sampe terharu gitu ๐Ÿ™๐Ÿ™I really appreciate it โค๏ธโค๏ธ Semoga kalian semua sehat2 terus yaaa gengs ๐Ÿค—๐Ÿค—," sambungnya.

Pada unggahan pertamanya setelah seminggu lebih absen, Tante Ernie langsung tampil seksi. Dia mengenakan Bodycon Mini Dress warna coklat muda yang memperlihatkan lekuk tubuhnya yang bak gitar Spanyol.

Sontak kolom komentar unggahan foto Tante Ernie langsung ramai dengan cuitan netizen. Selain ungkapan rindu, netizen juga memuji penampilan ibu dari tiga orang anak tersebut yang awet muda dan seksi.ย

"Baru upload langsung wow.....๐Ÿ˜ฎ๐Ÿ˜‚๐Ÿ˜‚," kata @ahmad_hamdha***

"Kita kangen banget tante ๐Ÿ˜," tutur @bimabaga***

"bodi impian para wanita๐Ÿ˜suka bgt deh sama teteh 1 inih๐Ÿ˜๐Ÿ˜," puji @masrifahwij***

"tante ernie pemersatu bangsa๐Ÿ™Œโค๏ธ," kata @igsocm***

"Mami online cantik bgt," sanjung ichsan2***

"Body nya bagus bgt," sambung @teguh75***

"Tante erni awet muda n cantik bgt," timpal @faisal_ko***

