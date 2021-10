RUPANYA Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat (CDC) melaporkan dua kasus meninggal dunia akibat semprotan ruangan aroma terapi. Salah satu korban adalah anak-anak. Masyarakat diminta untuk lebih hati-hati dalam memilih produk spray ruangan.

Dalam laporan CDC, spray aroma terapi yang menyebabkan kematian adalah Better Homes and Gardens Lavender and Chamomile Essential Oil Infused Aromatherapy Room Spray with Gemstones. Semprotan tersebut positif mengandung bakteri Burkholderia pseudomallei penyebab penyakit melioidosis.

Pada dasarnya, bakteri penyebab melioidosis ada di tanah dan air dan banyak ditemukan di Asia Tenggara atau Australia utara. Kebanyakan kasus ditemukan pada orang yang baru pulang dari negara-negara tersebut, bukan dari spray ruangan seperti yang kali ini ditemukan.

CDC menerangkan, seseorang bisa terpapar bakteri Burkholderia pseudomallei melalui luka di kulit atau dengan mengonsumsi makanan atau air yang terkontaminasi bakteri.

Melioidosis sendiri memiliki tingkat kematian diperkirakan antara 10% hingga 50%. "Orang dengan beberapa kondisi kesehatan berisiko lebih besar terkena penyakit parah jika mereka tertular penyakit tersebut, kondisi kesehatan tersebut termasuk diabetes, alkoholisme, penyakit ginjal, dan penyakit paru-paru kronis," terang laporan CDC, dikutip dari Stat News, Senin (25/10/2021).

Terkait dengan gejala, apa tanda-tanda yang dikeluhkan pasien melioidosis?

Gejala penyakit ini dapat bervariasi tergantung pada jenis dan tempat bakteri menginfeksi. Ada empat jenis infeksi: lokal, di paru-paru, infeksi aliran darah, atau infeksi diseminata, yang mana infeksi lokal menyebar ke bagian lain dari tubuh. Perawatan tergantung pada jenis infeksi, tetapi terdiri dari antibiotik oral atau intravena.

Menurut CDC, berikut gejala melioidosis yang perlu diwaspadai:

1. Nyeri atau pembengkakan lokal

2. Demam, bahkan demam tinggi

3. Bisul atau abses kulit

4. Batuk

5. Nyeri dada

6. Sakit kepala

7. Anoreksia

8. Gangguan pernapasan

9. Rasa ketidaknyamanan di perut

10. Nyeri sendi

11. Disorientasi

12. Penurunan berat badan

13. Nyeri perut, otot atau sendi

14. Rasa sakit di tubuh

15. Kejang

Sementara itu, CDC menyarankan bahwa orang yang telah menggunakan produk dalam 21 hari terakhir, dan mulai mengeluhkan gejala yang konsisten dengan melioidosis, harus mencari perawatan medis dan memberi tahu dokter yang merawat tentang paparan semprotan aroma terapi. "Orang yang tidak memiliki gejala tetapi telah menggunakan semprotan dalam tujuh hari terakhir juga harus menemui dokter, yang mungkin akan meresepkan antibiotik untuk mencegah infeksi," kata CDC. CDC juga menegaskan bahwa orang yang telah membeli spray aroma terapi berbahaya itu harus segera berhenti menggunakannya. Disarankan juga untuk yang sudah punya dan mau membuangnya, tidak boleh sembarangan karena bisa memperluas penyebaran bakteri jika disalahgunakan orang lain.