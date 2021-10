PEMENANG MasterChef Indonesia Season 8, Jesselyn Lauwreen, merupakan gadis asal Medan kelahiran 1 Maret tahun 2000. Peserta termuda di MasterChef Indonesia Season 8 tersebut berhasil mencuri perhatian publik berkat kepiawaiannya dalam memasak.

Kini aktif menjadi konten kreator, Jesselyn pun membagikan sebuah video seru yang menunjukkan kesehariannya masak-masak untuk bikin konten. Jesselyn juga memperlihatkan apa yang dimakannya dalam seharian penuh ketika bekerja sebagai konten kreator kuliner.

Di pagi hari, Jesselyn membuat sarapan sendiri yaitu smoothie yang terbuat dari buah blueberry, mangga, nanas, strawberry, bayam, dan susu kedelai yang diblender. Smoothie merupakan menu sarapan yang praktis, lezat, sekaligus sehat. lho.

Kemudian Jesselyn menyiapkan bahan-bahan untuk membuat konten masak selanjutnya yaitu truffle scrambled eggs, salmon asap, dan sourdough panggang. “So this is my brunch, it’s really good” ujar Jesselyn.

Untuk mempersiapkan konten masak selanjutnya, Jesselyn memutuskan untuk membuat hidangan rumahan khas Jepang yaitu omurice, yaitu nasi goreng yang dibalut dengan omelet. “Bisa kelihatan ya kita sebagai food content creator makannya berapa banyak dalam 1 hari”.

Di siang hari Jesselyn kembali membuat masakan baru yaitu spaghetti bolognese. Pada malam harinya Jesselyn membuat snack kentang goreng dan banana bread. Bagi yang sudah penasaran dengan keseruan Jesselyn masak-masak seharian, yuk intip video lengkapnya hanya di YouTube channel Jesselyn Lauwreen!

(mrt)