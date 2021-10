RUPANYA gelaran ajang kecantikan bergengsi yang banyak ditunggu-tunggu, Miss World tahun ini akan segera dihelat.

Jika tak ada perubahan, Miss World 2021 akan diselenggarakan pada 16 Desember 2021 di Puerto Rico. Tahun ini, ialah Carla Yules, Miss Indonesia 2020 yang akan maju ke panggung Miss World 2021 sebagai perwakilan dari Indonesia.

Segala persiapan sudah dijalani dara kelahiran 1996 ini sejak setahun belakangan. Tak hanya persiapan penampilan dan kemampuan diri, Carla menuturkan ia berlaga di Miss World dengan membawa dukungan penuh dari keluarga dan para sahabat. Ia berjanji, akan mengerahkan kemampuan terbaiknya agar Indonesia bisa kembali menoreh prestasi dan bahkan membawa mahkota biru Miss World.

“Dukungan dari keluarga, pesan yang paling selalu diingat dan diwujudkan, membawa nama Tuhan. I’m gonna do my best and let God do the rest, “ kata Carla, dalam acara siaran langsung Okezone Stories, ‘Goes To Miss World 2021” kemarin.

Yayasan Miss Indonesia, secara khusus juga berpesan pada Carla bahwa sebagai Miss Indonesia, dara yang fasih berbahasa Inggris tersebut harus berani memperlihatkan versi terbaik dari dirinya.

“Sering diskusi sama tim Yayasan Miss Indonesia, mereka berpesan bahwa personality ini trait diri kamu, being yourself. Tapi jadi diri sendiri yang harus tunjukkan kapasitas terbaik di sana, seperti saat kamu jadi Miss Indonesia. Titel ini bukan sekali saja saat terpilih, tapi seumur hidup jadi harus tampilkan yang terbaik untuk Indonesia di panggung Miss World nanti,” tegas Carla.

