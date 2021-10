MENDIRIKAN usaha kuliner di masa pandemi Cobid-19 ternyata menjadi cuan. Hal ini dirasakan oleh Richard Theodore eks pekerja kantoran yang banting setir membuka kedai minuman dengan konsep healthy seperti di Eropa.

Namun menurut Richard, membuka usaha kuliner dengan konsep healthy penuh tantangan. Sebelumnya, konsep seperti ini memang laris di Eropa dan sudah hype sekali.

"Meski jadi tantangan di Indonesia karena konsep healthy ini jarang, tapi yakin bisa bertahan dan go internasional," ujarnya lewat keterangan tertulis.

Walau begitu, dia optimis bahwa kuliner sehat kini akan disukai banyak orang Indonesia. Karena di masa pandemi semua orang mengubah gaya hidupnya jadi lebih sehat.

Selain itu, Richard juga beralasan orang Indonesia bakal suka dengan konsep makanan dan minuman sehat ini karena jarang ada di Indonesia.

Sebelum memulai usaha ini, Richard rupanya melakukan riset lebih dulu. Menurutnya, pada awal masa pandemi menjadi sebuah jawaban dari tantangan hidup sehat.

"Riset pasar terlebih dahulu di Amerika Serikat healthy mulai happy. Minuman sehat riset dahulu pasarnya seperti apa. Pengembangan di Jabodetabek dan sekitarnya. Surabaya dan Pelembang. Untuk target pasar membidik kaum milenial yang menyukai hidup sehat," katanya.

Di era pandemi pula, diakui Richard, para pemain F&B memang harus mengubah model usahanya. Jika tadinya mengacu pada dine in concept, namun sekarang beralih ke concept gran and go.

Sementara itu, Owner dari Summer Minibar ini membesarkan usaha kuliner sehat bersama dua sahabatnya Renaldo Akhira dan Muh Faraz Nazari.

Richard Dkk mengenalkan usaha kuliner yang menyajikan comfort healthy food and drinks. Mereka mengenalkan shirataki burger dan smoothies.

"Untuk kalorinya sendiri nya juga cukup rendah yaitu 120 kelebihan dari produk ini yaitu menggunakan bahan yang rendah Kalori," katanya.