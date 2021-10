SETIAP tanggal 28 Oktober tiap tahunnya, Indonesia memperingati Hari Sumpah Pemuda. Salah satu tonggak sejarah paling krusial bangsa Indonesia, ketika para generasi muda Indonesia berjanji untuk bertumpah darah, berbahasa, dan berbangsa Indonesia.

Kiprah para generasi muda Indonesia di zaman modern dan canggih saat ini, sudah lagi bukan di medan perang. Tapi menorah prestasi di kancah internasional, diakui eksistensinya di panggung dunia.

Salah satunya para pemuda-pemudi yang berkecimpung di dunia industri fesyen. Jangan salah, banyak desainer muda lokal kita yang sudah sukses menembus pasar internasional dengan karya-karya indahnya. Siapa saja mereka dan bagaimana kiprahnya? Merangkum berbagai sumber, Kamis (28/10/2021) yuk simak ulasan enam desainer Indonesia yang sukses mendunia berikut di bawah ini.

1. Dian Pelangi





Salah satu sosok desainer muda paling hits Indonesia. Sukses go internasional, panggung pekan mode dunia seperti New York dan London Fashion Week sudah dijajal oleh Dian. Terakhir kali, pada 2019 Dian memamerkan karya-karya rancangan modest fashion ready to wear miliknya di panggung New York Fashion Week Spring/Summer 2019-The Show berkolaborasi bersama salah satu perusahaan sportwear raksasa dunia asal Jerman. Sebelumnya, di London Fashion Week, Dian juga berkolaborasi bersama dua desainer lulusan London College of Fashion, yakni Odette Steele dan Nelly Stewart, menampilkan total sebanyak 24 looks.

2. Rinaldy Yunardi





Maestro aksesori kebanggaan Indonesia satu ini, bisa dibilang saat ini sudah menjadi desainer langganan para selebriti dunia. Rancangan desainer yang biasa dipanggil Yungyung, mulai dari tiara mahkota, sepatu, sarung tangan hingga anting sudah dikenakan oleh sederet nama besar. Mariah Carey, Katy Perry, Nicky Minaj, Janet Jackson, Kylie Jenner sampai salah satu diva pop dunia, Taylor Swift. Tapi paling gong, ialah ketika seorang Madonna memilih untuk memakai kalung dan mahkota hasil rancangan Rinaldy Yunardi saat hadir di Met Gala 2018.

3. Tex Saverio





Desainer cool satu ini bisa dibilang sebagai sosok desainer pioneer Indonesia yang berhasil go internasional. Tex merupakan orang di balik gaun futuristik hitam yang dipakai Lady Gaga tampil di iklan parfum pertamanya, Fame. Bisa mendandani seorang Lady Gaga, Tex berhasil mengalahkan rumah mode kenamaan dunia seperti Dior, Versace, hingga Alexander McQueen. Tex sempat membuat gempar dunia mode Indonesia, karena gaun rancangannya dipakai oleh Kim Kardashian dalam pemotretan cover majalah Elle pada Februari 2013. Lewat cuitan di akun Twitter pribadinya, Kim mengaku sangat jatuh cinta dengan gaun bikinan Tex. Selain itu, karya tangan dingin Tex juga muncul di film The Hunger Games : Catching Fire.

4. Didit Hediprasetyo





Putra tunggal Prabowo Subianto ini mungkin tak terlalu familiar bagi publik fesyen Indonesia, karena Didit memang lebih aktif berkarir di luar negeri. 2012 nama Didit menjadi headline pemberitaan, karena sukses jadi satu-satunya desainer dari Asia diajak untuk berkolaborasi oleh BMW untuk dipercaya sebagai sosok yang merancang desain interior dan eksterior BMW Individual 7 Series yang hanya diproduksi lima unit di seluruh dunia bersama dengan otak dari rumah mode Chanel, Karl Lagerfield.

5. Peggy Hartanto

Desain berpotongan simpel dinamis tapi manis dan penuh detail jadi ciri khas dari desainer cantik asal Surabaya satu ini. Berhasil menonjol dengan karakter gaya minimalisnya, tak heran selebriti dunia seperti Nicoles Scherzinger, Lacey Chabert, sampai Beyonce Knowles kepincut dengan desain Peggy. Belum lama ini, saat menghadiri acara ulang tahun mantan Presiden AS, Barack Obama, Beyonce pilih dress warna lime yellow, Nageire Dress rancangan Peggy. 6. Ferry Sunarto

Ferry bisa dibilang salah satu sosok desainer kaliber Indonesia. Konsisten mengembangkan inspirasi kebaya dalam garis rancangan yang sophisticated dan glamor, tidak heran rancangan Ferry jadi langganan para selebriti dan pejabat penting di Indonesia. Karya-karya kebaya-gaun Ferry sendiri, bahkan sudah pernah sampai di Jewell Festival International Singapura, Vientiane Laos di Culture Hall di Laos, dan istana Royal Palace Schloss Buckeburg, Jerman loh!