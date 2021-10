KISAH cinta Chelsea Islan dan pujaan hatinya Rob Clinton Kardinal berhasil melangkah ke tahap selanjutnya. Ya, cowok ganteng ini telah resmi melamar kekasihnya itu di pantai dengan pakaian serba putih yang terkesan sangat romantis.

Namun, ternyata belum banyak yang tahu siapa kekasih Chelsea Islan yang telah melamar dirinya itu. Karenanya, mengutip akun Instagram pribadinya @robclintonkardinal pada Kamis (28/10/2021), yuk intip kelima potretnya.

Melamar sang kekasih

Penampilan Rob Clinton Kardinal di sana beneran macho banget! Di depan hamparan laut yang luas, ia berlutut di hadapan Chelsea Islan untuk melamarnya. So sweet banget, kan?

Gayanya yang macho itu juga didukung oleh penampilannya yang menggunakan pakaian serba putih. Hanya saja, sepatu yang dikenakannya bernuansa khaki supaya tidak terkesan monokrom.

"Too sweeeett… Berasa nonton drakor 😍😍 congratulations both of you ❤️," ujar @chic_hijabs***

"@evin.sm pret aku patah hati pret, tulung dihibur sik mbok an," kata @anggitari***

"@ristanegaraputra mantan lo dah mau nikah move on move on takk wkwk," gurau @putrautam***

"Meleleh," kata @claudiabeckhaml***

Berpose di depan patung Liberty





Sebelum resmi tunangan, kedua sejoli ini juga sering menghabiskan quality time bersama. Termasuk saat ia kencan di depan patung Liberty.

Di sana, Rob tampil kece abis! Rob terlihat mengenakan kaus putih lengan panjang yang dipadukan dengan celana ripped jeans hitam, tak lupa ia juga mengenakan kacamata hitam dan kalung sebagai aksesorisnya.

Peace





Saat berpose dengan menunjuk kedua jarinya yang melambangkan simbol peace, Rob benar-benar terlihat tampan. Tatapan matanya ke arah kamera juga menunjukkan bahwa cowok satu ini memang kece abis.

Terlebih, pakaian yang dikenakannya juga kekinian banget. Ia terlihat mengenakan kaus putih yang dipadukan dengan jaket baseball bernuansa cokelat muda. Sedangkan untuk bawahannya, ia memilih untuk mengenakan celana jeans putih supaya terlihat makin kece.

Nangkring di pagar Berpose dengan latar belakang bangunan bergaya Eropa, Rob terlihat kece maksimal saat duduk di atas pagarnya. Posenya yang tidak menghadap ke kamera itu pun membuat dirinya semakin terlihat ganteng. Ia terlihat modis dengan perpaduan antara kaus hitam dan juga jaket putih. Sedangkan untuk bawahannya, ia terlihat mengenakan celana panjang bernuansa khaki yang dipadukan oleh sepatu putih juga. Tak lupa, ia juga menggunakan kacamata dan jam tangan sebagai aksesorisnya. Cool dengan celana pendek Bahkan, menyeruput kopi saja Rob terlihat ganteng abis! Cowok satu ini terlihat cool saat mengenakan pakaian serba hitam berupa kaus lengan panjang dan juga celana pendek bernuansa senada. Terlebih, penampilannya ini jadi kece maksimal ketika ia mengenakan kacamata hitam sembari memegang cangkir dan piring merah itu. Selain itu, Rob juga mengenakan sepatu putih yang menunjang penampilannya jadi terlihat semakin cool!