INDONESIAN Fashion Chamber (IFC) dan Indonesia Halal Lifestyle Centre (IHLC) menghelat Sustainable Muslim Fashion. Gelaran tersebut sebagai salah satu rangkaian acara ISEF 2021 yang digelar sejak 25 hingga 30 Oktober.

Di panggung fesyen show hari ini, Kamis 28 Oktober 2021 hadir begitu banyak koleksi-koleksi ready to wear dari para desainer Indonesia. Salah satunya koleksi ragam kreasi kain Songket, salah satu wastra kebanggaan Indonesia yang dipamerkan oleh Eko Tjandra, Thiffa Qaisty x Rorokenes dan Agung Bali Collection x Wati Bahalap.

Jika biasanya kain Songket yang mewah dan terkesan heavy hanya bisa digunakan di kesempatan acara tertentu. Para desainer kali ini menyulap keindahan kain Songket bisa lebih dinamis dikenakan dan dinikamti dalam bentuk busana ready to wear, berupa busana kerja dan busana pesta yang lebih simpel.

Baca Juga : IFC Jadikan Bandung sebagai Kota Mode Dunia



Gelaran fesyen show dibuka oleh Olanyeby Eko Tjandra x Pyo Jewerly Songket yang menampilkan total 8 looks formal dan glamor untuk pesta dengan detail songket yang mewah.

Mulai dari long dress beraksen drapery, dress cutting A-line, gaun mewah dengan jubah songket, sampai setelan two piece memadukan blus formal shoulder beraksen songket dan celana panjang. Di koleksi kali ini, Eko menampilkan permainan warna mulai dari yang gelap seperti navy, marun, dan hijau emerald sampai warna-warna mencolok, merah cabai, merah muda keunguan, emas, hingga pink fuschia.

Sementara Thiffa Qaisty x Rorokenes terlihat menampilkan total 7 looks yang lebih simpel, ready to wear untuk kerja seperti ke kantor dan juga hangout after office. Contohnya atasan berupa blus model lengan balon, two piece perpaduan blus lengan panjang bersama outer full songket cutting A-line, celana kulot, straight pants, dan Victorian dress lengkap dengan cape songket.

Detail songket ditampilkan pada bagian dada, kerah dan lengan yang ditambah bersama taburan payet-payet hitam. Koleksi kali ini, muncul dalam warna monokrom yang aman seperti hitam, coklat nude, dan hijau emerald.

Terakhir ada rancangan kreasi Songket dari Agung Bali Collection x Wati Bahalap. Mengusung konsep outfit busana kerja formal yang bisa dipakai sehari-hari, dengan total 6 looks didominasi warna khas songket seperti coklat tanah yang gelap, abu-abu, silver, dan hitam semburat emas. Potongan yang dihadirkan, ada atasan seperti blazer dipasangkan dengan celana pajang, blus frill bersama rompi dan rok span untuk tampilan yang lebih feminin, celana kulot 7/8, rok cutting A-line, balero Songket, blus lengan balon dan bell pants yang manis dan modis.