MODEL rambut Wulan Guritno tak kalah mencuri perhatian dari gaya busananya. Wulan Guritno memang kerap tampil dengan berbagai model rambut.

Apapun model rambutnya, rasanya artis berusia 39 tahun tersebut tetap cantik memesona. Penasaran apa saja model rambut Wulan Guritno?

Mengutip akun Instagram pribadinya @wulanguritno, berikut 5 model rambut Wulan Guritno yang bisa Anda jadikan referensi bergaya dengan styling rambut. Penasaran?

Loose wave

(Model Rambut Wulan Guritno, Foto: Instagram/@wulanguritno)

Model rambut loose wave alias bergelombang jatuh ini merupakan model rambut yang kekinian. Sebagai artis yang selalu memperhatikan penampilan, tentunya Wulan Guritno juga ingin mencoba gaya rambut satu ini.

Dengan belahan di pinggir, rambut pirang milik Wulan Guritno terlihat sangat menunjang penampilannya. Terlebih saat ia mengenakan pakaian serba putih, jadi terlihat anggun, kan?

Lurus natural

(Model Rambut Wulan Guritno, Foto: Instagram/@wulanguritno)

Model rambut klasik ini tentunya tak lekang oleh waktu. Banyak yang ingin memiliki model rambut seperti ini, termasuk Wulan Guritno, karena perawatannya yang effortless.

Ya, terlebih jika Anda sudah memiliki rambut asli yang lurus natural. Tanpa menyisir rambut, tentunya rambut Anda sudah dalam keadaan rapi.

Cepol dengan bandana

(Model Rambut Wulan Guritno, Foto: Instagram/@wulanguritno)

Gaya rambut Wulan Guritno kali ini sangat cocok digunakan saat berolahraga, atau pun melakukan aktivitas yang akan mengeluarkan keringat.

Pasalnya, rambut model cepol yang dihias kembali dengan bandana akan mempermudah aktivitas Anda. Tinggal disematkan dengan anting berukuran besar serta mengenakan kaus sleeveless, penampilan Wulan Guritno bisa kece seketika.

Ponytail





(Model Rambut Wulan Guritno, Foto: Instagram/@wulanguritno)

Model rambut ponytail atau kuncir ekor kuda juga cocok banget ditiru buat perempuan berambut panjang seperti Wulan Guritno. Pasalnya, gaya rambut ponytail ini tidak akan mengganggu aktivitas Anda, juga lebih terlihat modis.

Tinggal dipadukan dengan kaus putih, celana pendek bernuansa senada, serta sneakers bernuansa biru tosca, penampilan Wulan Guritno sudah sporty banget nih!

Fashion look





(Model Rambut Wulan Guritno, Foto: Instagram/@wulanguritno)

Nah, kalau di sini Wulan Guritno terlihat lebih fashion look berkat styling rambut wavy in front of hair. Jadi, rambutnya dibuat licin kemudian rambut bagian depan dibuat bergelombang. Ini benar-benar seperti foto editorial majalah fashion, lho. Keren banget!