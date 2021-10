PAGELARAN fesyen show busana modest wear, jadi salah satu rangkaian acara yang dihadirkan dalam gelaran Indonesia Sharia Economic Festival ISEF 2021, sebagai bagian dari Sustainable Muslim Fashion dari Indonesian Fashion Chamber (IFC) dan Indonesia Halal Lifestyle Centre (IHLC).

Salah satu desainer muda yang berkesempatan unjuk gigi di panggung fesyen show ISEF 2021 hari ini, ialah Elsiera X Tya’s- Islamic Fashion Institute. Sesuai dengan namanya, para desainer muda ini menampilkan kurang lebih 6 looks padu-padan busana koleksi rancangan terbaru.

Terlihat di panggung runway, Elsiera dan Tya menampilkan desain busana ready to wear (RTW) untuk bekerja sekaligus hangout bergaya street style yang modern, kekinian, fresh dan modis khas gaya anak muda tapi tentunya tetap santun alias modest untuk dipakai oleh para hijaber.

Keenam looks yang ditampilkan kali ini, hadir dengan permainan warna earth tone yang netral. Contohnya putih, abu-abu dan camel yang memang mudah dipadukan satu sama lain.

Cutting enam looks kali ini hadir dalam bentuk blus lengan panjang, kemeja kancing, kemeja asimetris, rompi lengkap dengan capucon. Cutting looks yang cocok digunakan untuk musim hujan seperti sekarang.

Baca Juga : Ragam Kreasi Songket Ready To Wear Tampil di ISEF 2021



Selain itu, ada celana kulot yang praktis dan modis, raincoat, rok lipit dual warna, dan outer berpotongan asimetris. Makin trendi dengan pemilihan alas kaki yang trendi, yakni sepatu boots, keds, dan docmart.

ISEF sendiri di gelaran tahun ini, sudah memasuki tahun ke-8. ISEF 2021 yang digelar secara hybrid pada 25 hingga 30 Oktober mendatang dihelat dengan mengusung tema gaya hidup halal, Magnifying Halal Industries Through Food and Fashion Markets for Economic Recovery.

(hel)