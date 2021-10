BRAND busana Muslim lokal NBRS Fashion berkolaborasi dengan desainer modest fesyen, Irna Mutiara tak ketinggalan untuk unjuk gigi dalam perhelatan Sustainable Muslim Fashion dari Indonesian Fashion Chamber (IFC) dan Indonesia Halal Lifestyle Centre (IHLC) di acara Indonesia Sharia Economic Festival ISEF 2021.

Di koleksi kali ini, Nibras fashion dengan Temmi Wahyuni sebagai sang desainer berkolaborasi bersama Irna La Perle untuk menghadirkan koleksi rancangan yang bukan hanya indah dan cantik, tapi juga tak merusak mencemari lingkungan karena mengusung bahan baku lokal yang sangat ramah lingkungan.

Koleksi terbaru sekaligus perdana dari Nbrs x La Perle ini hadir dengan siluet desain loose alias longgar dan flowly. Sehingga tidak memperlihatkan lekuk tubuh tapi di satu sisi, manis dan terlihat feminin. Lewat setelan seperti rok lipit A-line, celana kulot high waist, baju kurung asimetris, outer, blus asimetris berpita, long dress lurus, sampai baby doll dan gamis dress klasik berhiaskan detail renda-renda.

Dalam siaran media yang diterima Redaksi MNC Portal Indonesia, Jumat (29/10/2021) desain-desain kali ini memang dipersiapkan untuk bisa dinikmati para pencinta busana Muslim, tidak hanya di Indonesia tapi juga Turki karena melihat adanya kesamaan gaya dalam berbusana Muslim di antara kedua negara ini.

Ada tiga sequence warna yang ditampilkan di panggung runway kali ini. Tiga warna berbeda namun masih satu konsep sebagai warna netral yang mudah dipadu-padukan satu sama lain, yakni biru langit, merah muda, dan abu-abu sebagai tiga warna utama yang dipasangkan bersama warna lainnya seperti putih dan coklat muda.

ISEF sendiri di gelaran tahun ini, sudah memasuki tahun ke-8. ISEF 2021 yang digelar secara hybrid pada 25 hingga 30 Oktober mendatang dihelat dengan mengusung tema gaya hidup halal, Magnifying Halal Industries Through Food and Fashion Markets for Economic Recovery.

(hel)