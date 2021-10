PUTRI Angelina Jolie kembali mencuri perhatian di red carpet premiere film Eternal. Setelah Zahara, kini giliran Shiloh Jolie-Pitt yang menjadi sorotan kamera.

Ya, kali ini Shiloh Jolie-Pitt jadi pemberitaan karena tampil cantik di karpet merah acara premiere film Eternal di Los Angeles, Amerika Serikat. Shiloh memakai gaun lungsuran dari sang ibunda, Angelina Jolie.

Mengutip Page Six, Jumat (29/10/2021) Shiloh terlihat memakai gaun motif tropical keluaran Dior yang pernah dipakai Angelina Jolie saat konferensi pers film Maleficent Mistress of Evil tahun 2019. Memakai dress lungsuran sang ibunda, dress Dior tersebut di-custom sedemikian rupa menjadi versi lebih pendek dengan model tali wrap style. Menampilkan vibe lebih young and fresh sesuai dengan usia Shiloh yang masih 15 tahun.

Sementara Angelina Jolie terlihat cool dan edgy dalam balutan kemeja sutra model button-up warna putih dipadu rok maxi dramatis warna hitam dan oversized blazer hitam. Rancangan spesial dari Valentino Haute Couture.

Ketika sesi wawancara dalam tur premiere film Eternal awal pekan ini. Angelina mengungkapkan, ia sangat suka ketika anak-anaknya meminjam baju-baju koleksi rancangan berbagai desainer rumah mode dari lemari wardrobenya.

“Aku seperti, Oh My God pakai saja pakai. Kalian akan terlihat lebih oke daripada aku yang memakainya. Ambil, itu giliran kalian untuk memakainya,” ujar Angelina saat diwawancara E! News Daily Pop.

Sebelum Shiloh, sebelumnya Zahara Jolie-Pitt jadi headline pemberitaan karena datang ke red carpet Eternal dengan mengenakan gaun bling-bling dari koleksi rancangan Elie Saab Haute Couture milik Angelina, yang dipakai sang aktris pada gelaran Oscar pada tahun 2014.

(hel)