SERING melihat hidangan sandwich merek Subway di drama Korea, konten kreator Savira Malik mengaku penasaran dengan rasa sandwich unik tersebut. Berhubung restoran asal Amerika Subway kembali membuka gerai di Jakarta, Savira langsung ingin mencoba mencicipi roti lapis tersebut.

“Sebagai pecinta drama, aku pernah lihat ini tuh di drama Start Up, juga drama yang baru kita tonton kemarin My Roommate Is A Gumiho, terus masih banyak banget lah drama yang ngeliatin si Subway ini dengan menu-menunya yang menggugah selera” ujar Savira.

Savira langsung menuju salah satu mall di Jakarta Selatan yaitu Cilandak Townsquare untuk membeli sandwich. Savira terkejut melihat antrean Subway yang sangat panjang dan ramai, ia pun mendapat antrean nomor 135.

Setelah mengantre selama lebih dari 2 jam, Savira berhasil mendapatkan beberapa sandwich dengan varian yang berbeda-beda yaitu tuna, egg mayo, Italian B.M.T, dan steak and cheese.

“Punyaku ada beef slice gitu dan slice-nya tuh banyak banget langsung berasa di gigitan pertama, full gitu isinya jadi ini worth it banget. Yang tuna enak banget kalian wajib cobain tunanya” ujar Savira.

Bagi yang sudah penasaran dengan review sandwich terkenal yang sering ada di drama Korea, yuk intip video lengkapnya hanya di YouTube channel Savira Malik!

(mrt)