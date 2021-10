KASUS Covid-19 di Indonesia terus mengalami tren positif. Bahkan jumlah kasus Covid-19 harian Indonesia sempat menyentuh angka di bawah seribu. Tentunya kondisi ini membuat Indonesia mendapat perhatian serius dari negara di seluruh dunia karena keberhasilan pemerintah dalam mengendalikan Covid-19.

Hal tersebut diungkapkan Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 dan Duta Perubahan Perilaku, dr. Reisa Broto Asmoro dalam sesi jumpa pers secara virtual, Jumat (29/10/2021). Menurutnya Indonesia telah menjadi role model bagi berbagai negara yang saat ini sedang mengalami gelombang ketiga Covid-19.

“Saat ini Indonesia sedang diperhatikan dunia sebagai contoh baik dalam mengatasi Covid-19. Mari tunjukkan prestasi lebih baik dari upaya vaksinasi Indonesia yang sudah hampir mencapai 60 persen dosis pertama dan hampir 40 persen di dosis kedua,” terang dr. Reisa dalam penjelasannya.

Oleh sebab itu, dr. Reisa mengajak masyarakat agar selalu memahami betul situasi Covid-19 yang sedang terjadi saat ini. Pasalnya tidak akan ada seseorang yang aman dari Covid-19, sampai semua orang aman.

“No one is safe until everyone is safe,” tambah dr. Reisa.

Sekadar informasi, situasi Covid-19 di Indonesia semakin baik di tingkat nasional dan provinsi. Terbukti dengan tren penurunan kasus Covid-19 mingguan sebesar 23 persen dan terjadi penurunan kasus kematian sebesar 16 persen dibandingkan dengan minggu sebelumnya. Kondisi ini membuat Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (CDC) Amerika Serikat (AS) mengkategorikan Indonesia sebagai wilayah hijau atau green zone.

“Indonesia dikategorikan CDC sebagai wilayah hijau atau green zone atau negara dengan insiden Covid-19 yang rendah dan aman untuk dikunjungi,” tuntasnya.

