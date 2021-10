RUPANYA meminum air dari gelas dengan menggunakan bantuan alat seperti sedotan, memang memudahkan aktivitas kita sehari-hari.

Minum menggunakan sedotan ini jadi trik tersendiri bagi kaum perempuan, yang biasanya tidak mau pulasan lipstik di bibirnya terhapus atau meninggalkan bekas jejak cap di gelas.

Tapi tahukah Anda, ternyata gerakan menyedot saat minum gelas dari air memakai sedotan ini disinyalir bisa membuat keriput alias garis-garis penuaan di area sekitar mulut.

Inilah yang disampaikan oleh dermatologis dari Zurich, Swiss, Dr.Liv Kraemer. Melalui akun TikTok pribadinya, @drliv , dokter cantik satu ini mengunggah video edukasi yang memberitahukan bahwa kebiasaan gerakan menyedot minuman pakai sedotan yang membuat area bibir jadi mengerucut (puckering) yang dilakukan secara konsisten dapat menyebabkan aging premature atau penuaan dini.

“Constant puckering can lead premature aging. Pass on the straw next time,” tulis Dr. Liv sebagai keterangan video yang sudah mendapatkan lebih dari 131 ribu kali penayangan dan lebih dari 7000 like dari para pengguna TikTok.

Maka dari itu ia menyarankan, sebaiknya jika hendak minum air dari gelas langsung saja menyesap atau menegaknya dari gelas tanpa menggunakan sedotan.

Melihat pengetahuan yang diketahui banyak orang awam dari dokter Liv ini. Terlihat di kolom komentar, berbagai respon ditunjukkan oleh para netizen.

“Really?” kata akun MrVo* kaget

“Mulai sekarang aku minum pakai sedotan tapi dengan ekspresi wajah tersenyum” komentar dari Molen****

“OMG, yang benar nih dokter?” seru netizen dengan akun bernama Fiona**mes

“Thank you for sharing this good information,” tulis akun Lellye*

