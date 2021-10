CHEF Eric Herjanto merupakan pemenang ajang kompetisi MasterChef Indonesia Season 6 yang sempat bekerja sebagai seorang microbiologist. Sudah hobi memasak sejak berumur 10 tahun, tak heran Eric ingin menantang diri untuk mengikuti kompetisi masak yaitu MCI 6.

Sukses dengan bisnis kulinernya, kini Eric juga aktif membuat konten seru untuk para penggemar. Eric seringkali membagikan resep dan cara membuat hidangan spesial di media sosial, diantaranya melalui YouTube.

Kali ini Eric memutuskan untuk membuat vlog ketika kulineran di Kota Bandung. Eric pun memilih sebuah warung makan legendaris yang menyediakan mie bakso lezat. Eric langsung mengunjungi Rumah Makan Linggarjati yang berada di Jl. Balonggede No.1, Balonggede, Kec. Regol, Kota Bandung, Jawa Barat 40251.

Sesampainya di Rumah Makan Linggarjati , Eric langsung penasaran dengan berbagai menu yang disajikan di menu. Pria tersebut langsung memesan bakmi bakso, siomay kuah, babat bakso, dan babat.

Ketika mencicipi bakmi, ia langsung menyebutkan bahwa bakmi bakso Rumah Makan Linggarjati memiliki rasa bakmi khas Bandung. “The texture is good, it’s definitely different from Jakarta’s kind of bakmi. This one is more Bandung style” ujar Eric ketika mencicipi bakmi bakso.

Bagi yang sudah penasaran, yuk intip review lengkapnya hanya di YouTube channel Eric Herjanto!

(mrt)