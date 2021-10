XAVIERA Putri merupakan mahasiswi penerima beasiswa dari pemerintah Korea Selatan yang juga merupakan seorang konten kreator. Selain menjalani kegiatan kampusnya, Xaviera aktif membuat konten seru dan edukatif di YouTube channel miliknya.

Sampai saat ini Xaviera mendapat banyak dukungan positif dari para penonton yang terhibur oleh karya-karyanya. Kini, channel-nya pun mencapai lebih dari 119.000 subscribers.Xaviera adalah salah satu mahasiswi di KAIST (Korea Advanced Institute of Science and Technology) yang merupakan kampus No. 1 di Korea Selatan dalam bidang Engineering dan IT.

Bagi warga negara Korea sendiri, menjadi mahasiswa KAIST merupakan kebanggan tersendiri karena sulitnya tes dan persyaratan untuk diterima. Xaviera, remaja kelahiran 2001 ini mengambil 2 major sekaligus yaitu Computer Science dan Business & Technology Management.

Kali ini Xaviera membuat sebuah video yang menjelaskan tips dan trik menjaga produktivitas dalam kegiatan sehari-hari. Sebagai seorang mahasiswi sekaligus konten kreator, Xaviera tentu perlu mengatur jadwal dan memilih prioritas dalam kegiatannya sehari-hari.

Sejak mulai masuk kuliah Xaviera mengaku menggunakan sebuah aplikasi digital planner untuk mengatur kesehariannya. Selain untuk mengatur jadwal, Xaviera menggunakan aplikasi tersebut untuk mencatat kebutuhan pelajaran sampai mencatat keuangan.

Dengan menggunakan digital planner, Xaviera mengaku mendapatkan banyak manfaat yang sesuai dengan kebutuhan seorang mahasiswi. “Kedepannya tuh bakal jadi jauh lebih efektif, lebih efisien, dan lebih produktif, ini testimony seorang murid ya” ujar Xaviera. Bagi yang sudah penasaran, yuk intip penjelasan lengkapnya hanya di YouTube channel Xaviera Putri!

(mrt)