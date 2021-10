GEORGINA Rodriguez bersama Cristiano Ronaldo umumkan kehamilan anak ke-5 dan ke-6. Ya, pasangan ini siap menyambut anak kembar.

"Dengan senang hati mengumumkan bahwa kami mengharapkan anak kembar. Hati kami dipenuhi dengan cinta, kami tidak sabar untuk bertemu denganmu," tulis pasangan itu di Instagram.

Kehamilan anak kembar ini sekaligus memutus rumor yang berkembang bahwa Georgina Rodriguez dan Cristiano Ronaldo putus karena tak mendapat restu orangtua Georgina.

Di sisi lain, pesona Georgina Rodriguez sepertinya tak pernah memudar. Bahkan, di kehamilan anak kembar ini, auranya seperti semakin keluar.

Sebelum mengumumkan kehamilan anak kembar, ia sempat membagikan foto main air di pantai mengenakan gaun putih. Entah maksud dari pemotretan tersebut apa, namun kita bisa lihat kebahagiaan sepertinya sudah diperlihatkan sebelum momen pengumuman disampaikan.

Nah, bagaimana penampilan Georgina Rodriguez main basah-basahan pakai gaun? Berikut ulasan singkatnya:

1. Tertawa bahagia

Di foto ini, mungkin Georgina memberitahu tersamar kebahagiaan dirinya yang tengah mengandung anak kembar. Auranya begitu positif terpancar dari tawa lepas di wajahnya.

Ia mengenakan mini dress putih dengan bagian sisi kanan ditambahkan semacam kain putih tipis menjuntai. Aksen tersebut menambah cantik look dari dress tersebut.

Sembari menenteng heels silvernya, Georgina begitu menikmati momen basah-basahan di pantai tersebut. Aura positif di foto ini menular, ya.

2. Pose sembari jalan

Di foto ini, terlihat Georgina seperti tengah berjalan sembari memastikan gaunnya tidak turun. Masih bisa terlihat senyum bahagianya di sini.

Kalau kita perhatikan lebih detail, aksesori kalung berbentuk peterpan collar yang dikenakan Georgina tampak selaras dengan detail bagian atas mini dressnya, ya. Itu kenapa terkesan ada kesatuan dari busana dengan aksesori yang dipakai.

So once again, selamat atas kehamilan anak ke-5 dan ke-6-nya Georgina Rodriguez dan Cristiano Ronaldo.