GAYA fashion Gigi Hadid sebagai supermodel dunia tak perlu diragukan lagi. Sejak masih single sampai sekarang sudah menjadi mama muda, fashion style Gigi Hadid yang chic dan simpel layak menjadi inspirasi dalam bergaya.

Dari sekian banyak tampilan gaya fesyen seorang Gigi Hadid, gaya OOTD apa saja yang dianggap menarik dan keren? Merangkum Elle, Sabtu (30/10/2021) yuk intip lima style OOTD streey style dan chic ala mama muda, Gigi Hadid.

1. White look

Outfit satu ini adalah OOTD pilihan Gigi saat keluar jalan-jalan di New York belum lama ini. Gigi memperlihatkan jika pilihan busana warna putih masih terlihat keren untuk dipakai di musim semi. Di sini Gigi terlihat memakai long trench coat warna putih dipadu celana putih dan jumper kuning serta cardigan coklat dan trainers putih. Tak lupa kacamata tinted warna oranye sebagai aksesori wajib.

2. Mustard look

Di luar panggung runway, Gigi bisa dibilang lebih sering berpakaian simpel. Salah satu contohnya saat tertangkap kamera ketika berada di New York Juni lalu, waktu itu supermodel 25 tahun ini hanya mengenakan crotchet polo cropped jumper dengan aksesn embroidery bunga warna pink sebagai atasan dan celana panjang kain warna mustard sebagai bawahan. Tinggal tambahkan kacamata warna cream daan coklat, gaya ‘buru-buru’ ala Gigi satu ini tetap terlihat keren bukan?

3. Rabbit dress

Meski virtual, tapi Gigi tetap tampil all-out saat hadir di fesyen show Burberry yang digelar April lalu. Duduk di barisan terdepan, Gigi hadir dalam balutan outfit funky dan unik, mini rabbit dress warna pink yang tampak hangat dan fluffy.

4. Stroller look





Membawa sang putri, Khai berjalan-jalan di kota New York, meski dorong-dorong stroller, Gigi Hadid tampil effortless dalam balutan two piece cardigan berbahan cashmere dan celana panjang warna abu-abu yang ia pasangkan bersama sepatu ankle boots hitam. Masker yang dipakai pun Gigi sesuaikan warnanya dengan set two-piece yang ia kenakan.

5. Lunch look





Masih dari salah satu koleksi gaya stroller look ala Gigi, kala membawa Khai makan siang di New York pada Maret lalu, OOTD Gigi bisa dibilang all out. Pasalnya, kakak kandung supermodel Bella Hadid tersebut terlihat mengenakan trench coat kulit warna camel dan legging hitam. Penampilan Gigi makin stylish dengan pemakaian sepatu chunky boots hitam dan kacamata model tortoiseshell hitam serta masker hitam. Keren maksimal bukan?