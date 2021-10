DESAINER busana Muslim kenamaan, Khanaan Shamlan jadi salah satu desainer yang ikut menampilkan karya rancangannya di panggung penutupan perhelatan Sustainable Muslim Fashion by Indonesian Fashion Chamber (IFC) dan Indonesia Halal Lifestyle Centre (IHLC) di perhelatan Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) 2021 hari ini, Sabtu (30/10/2021).

Di hadapan para pencinta fesyen khususnya modest fesyen Tanah Air, Khanaan menampilkan 7 looks di panggung runway. Seperti signature ala Khanaan Shamlan yang selama ini sudah dikenal luas publik dan penggemar rancangannya, koleksi terbaru dari desainer cantik satu ini hadir dengan desain klasik yang feminin, lembut sekaligus mewah.

Bisa dibilang Khanaan lewat koleksi kali ini, memperlihatkan kecantikan yang dreamy dan megah ala putri kerajaan di negeri dongeng. Tujuh looks yang terdiri dari mulai two piece dress, one piece dress kimono style beraksen obi pita sebagai pemanis, dress tartan, one piece long dress Al-line yang flowly, dress lengan balon, sampai dress cutting mermaid yang klasik tak lekang dimakan waktu.

Seperti biasanya, rancangan-rancangan indah dari Khanaan tersebut masih bermain di warna-warna pastel yang memancarkan kelembutan seperti contohnya light blue, ivory white, coklat muda, white cream, nude, dan aqua blue.

Dikombinasikan bersama permainan aksen taburan Kristal, payet-payet dan mutiara berkilauan di atas material bahan seperti tulle dan taffeta.

Sekali lagi, desain rancangan koleksi terbaru Khanaan dari Khanaan Shamlan bisa dibilang memang tak pernah mengecewakan para pencintanya.

(hel)