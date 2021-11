RUPANYA Alyssa Daguise yang merupakan artis cantik, pacar Al Ghazali ini suka berbagi tips fashion loh!

Perempuan yang pernah menempuh pendidikan dokter gigi di Prancis ini juga suka memberikan tips lifestyle dan fashion di akun TikToknya.

Seperti video yang diunggahnya baru-baru ini di akun TikTok pribadinya @alyssadag, dirinya membagikan sebuah tips menggunakan scarf biar gayanya enggak monoton.

Sembari memegang scraf Dior berbahan silk, ia membagikan 4 cara yang bisa ditiru dalam mengolah scarf biar enggak sekedar dipakai di leher saja.

"Lets style this Dior Silk in 4 different ways!" katanya dalam video tersebut.

Seperti pada tips pertama, Alyssa mencoba untuk melilitkan scraf tersebut di badannya sehingga menjadikannya atasan yang kece. Atasan dengan model kemben itu ia padukan dengan mini skirt bernuansa merah.

Selanjutnya, Alyssa pun mengikatkan scarf tersebut di bagian rambut dan menjadikannya sebagai hiasan rambut. Ini pun dapat membuat rambut terlihat lebih cantik.

Ketiga, Alyssa kembali melilitkan scraf tersebut. Namun, kali ini ia melilitkannya di pinggang guna menjadikan benda tersebut sebagai belt. Bagian depan belt tersebut pun dibentuk pita supaya lebih manis.

Terakhir, Alyssa pun melilitkan kembali scarf tersebut, namun kali ini bukan ditubuhnya, melainkan di gagang tas. Ya, dengan demikian, gagang tasnya pun menjadi lebih bervariasi.

