RUPANYA Harry Styles tampil epik dan super unik dalam konser miliknya yakni Love on Tour. Penyanyi berusia 27 tahun itu menyuguhkan penonton pemandangan 'tidak biasa' melalui kostum yang ia kenakan.

Belum lama ini, Sabtu (31/10/21), Harry mengguncang panggung Love on Tour bertema Halloween di Madison Square Garden, New York dengan mengenakan pakaian ala karakter Dorothy Gale dari 'The Wizard of Oz'.

Harry mengenakan fit and flare dress motif kotak-kotak biru muda dan putih, serta titik merah yang menyebar di seluruh permuakaan dress. Jika Dorothy menyematkan pita rambut kuncir dua khas nya, Harry memilih memakai pita di bagian atas kepala.

Selain itu, Harry juga memakai celana legging warna merah terang , kaus kaki biru, serta 'ruby slippers' yang biasa dipakai Dorothy.

Tidak sampai disitu, totalitas Harry demi menyerupai Dorothy juga terlihat dari keranjang kayu yang berisi seekor anak anjing mirip Toto, anjing yang kerap dibawa Dorothy.

"Aku terlihat manis!", ujar Harry sembari melompat ke atas panggung, dilansir dari Eonline Senin(1/11/21).

Bukan cuman Harry yang berpenampilan seperti tokoh Wizard of Oz, band pengiring koser Love on Tour saat itu juga mengenakan kostum seperti karakter pada Wizard of Oz.

Mitc Rowland sang gitaris berpakaian seperti the Cowardly Lion, Basis Elin Sanberg menjadi Glinda the Good Witch, Keyboardist Niji Adeleye menyerupai Tin Man, serta drummer Sarah Jones tampil seperti the Wicked of the West.

Dalam aksi panggungnya, Harry juga menyanyikan cover lagu 'Somewhere Over the Rainbow', diiringi lampu warna pelangi yang menghiasi arena.

Ini bukanlah kali pertama Harry berpenampilan dalam balutan busana wanita, Tahun 2020 lalu, Harry menghebohkan publik saat menjadi pria pertama yang hadir pada sampul majalah Vogue. Saat itu Harry mengenakan blazzer hitam dari Gucci yang membalut gaun panjang berlayer serta menjuntai ke tanah.

