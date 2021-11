INDONESIA memang tidak merayakan pesta Halloween yang biasa dilakukan pada akhir Oktober. Meski demikian, berkat media sosial banyak orang-orang dari berbagai negara, termasuk iNdonesia, bisa berpartisipasi dalam event Halooween tersebut.

Salah satu yang menjadi ciri pesta Halloween adalah kostum dan riasan muka berkesan menyeramkan. Mulai dari sosok mistis legendaris hingga ikon pop, makeup Halloween mengeksplor banyak segi kreativitas dan memberi kesan bold.

Riasan Halloween yang tepat dapat menonjolkan identitas kostum tanpa harus berpakaian secara berlebihan.Tidak harus selalu terlihat menyeramkan, makeup Halloween dapat memberi kesan cantik dan cute.

Dengan pemakaian aksesori dan pulasan yang tepat, makeup Anda terlihat striking dan sesuai dengan tema perayaan tahunan ini. Berikut enam inspirasi riasan makeup Halloween bertema cute dan artsy seperti dilansir dari Highend.

Butterfly Goddess

Tidak selalu harus didominasi dengan riasan bertema sosok mistis, riasan satu ini dapat menjadi contoh untuk Anda yang ingin tetap tampil cantik di pesta Halloween. Riasan bertabur emas yang dihiasi dengan hiasan kupu-kupu berwarna putih dan biru ini membuat Anda tampil elegan.

Kenakan eyeshadow berwarna merah tua pada bagian luar dan beri aksen eyeshadow putih pada bagian dalam mata untuk memberi kesan misterius.

Coffee Toffee

Para penggemar makeup bergaya anime cocok mengenakan riasan satu ini. Dengan tone toffee dan pink yang terkesan hangat, makeup Halloween satu ini tetap terlihat ringan meski sedikit terkesan heavy di bagian mata dan bibir. Tambahkan sejumlah gambar cute seperti gelas kopi dingin dan aksesori seperti pita untuk kesan girly.

Run Devil Run

Jika Anda tetap ingin memasukkan tema Halloween dengan kesan devilish, makeup satu ini cocok untuk ditiru. Beri kesan tajam pada mata dengan memulas eyeshadow berwarna merah ke arah bawah menyerupai air mata. Pakai lip tint merah untuk mengimbangi riasan mata yang bold dan pilih riasan bertekstur matte untuk tampilan simpel.

The True Face

Riasan satu ini memberi kesan seram namun tidak berlebihan. Tetap menampilkan kesan mistis ala Halloween melalui aksen dua wajah bergaya peel off dengan menampilkan riasan cantik nan elegan pada wajah bagian “dalam”. Gunakan bedak putih pada bagian luar agar terlihat pucat dan gunakan foundation lebih gelap pada bagian wajah bagian dalam.

Sun & Moon

Para penggemar makeup bergaya karakter namun tidak ingin terlihat menjadi sesosok icon. Riasan mata yang kontras berbentuk matahari dan bulan sabit pada bagian mata dengan aksen metalik. Gunakan warna kuning pada bagian matahari dan bulan sabit dengan warna putih metalik kebiruan untuk menimbulkan kesan bold ala makeup perayaan.

Up in the Cloud

Makeup yang sempat tren pada tahun 2019 ini menjadi salah satu pilihan tepat untuk makeup Halloween bergaya cute. Gunakan warna tone vibrant seperti kuning, oranye, biru, merah dan peach untuk memberi kesan feminin. Lukis awan sejajar melewati garis hidung untuk membuat gambar lebih simetris dan tulang hidung lebih panjang.

Ingin tahu lebih lanjut tentang first class Lifestyle, silakan klik HighEnd-Magazine.