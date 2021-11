RUPANYA Kylie Jenner dan sang putri, Stormi Webster tengah berbahagia karena baru saja mendapatkan hadiah super mewah dari Travis Scott.

Travis diketahui baru saja menghadiahkan cincin berlian baru untuk Kylie dan Stormi. Menariknya, rapper pelantun Sicko Mode tersebut sengaja memberikan pasangan dan anak perempuannya itu cincin berlian yang sama, alias sengaja dibuat matching.

Lewat akun Instagram pribadinya, beauty mogul berusia 24 tahun tersebut memamerkan cincin berlian mewah dengan cutting pear-cut dan berlian emerald cut tersebut.

“Daddy got us matching rings,” tulis Kylie sebagai keterangan foto yang memperlihatkan jemari tangan miliknya dan Stormi.

Melihat hadiah mewah Travis untuk Kylie dan Stormi, salah satu kakak sambung Kylie, Khloe Kardashian sampai terkejut dan ikut meninggalkan komentar di akun Instagram Kylie.

“No he did not!!!!!!!!!!!! Daaaaammmmnnnnnnnnn,” seru Khloe.

Well, tak hanya Khloe yang kaget melihat cincin berlian bling-bling berkilauan baru dari Kylie dan Stormi ini.

Tapi juga Mike Fried, CEO The Diamond Pro yang terpukau selain karena desain cincin yang unik dan presentasi berliannya itu sendiri tapi juga terkejutdengan harga dari dua cincin berlian pemberian Travis Scott tersebut.

“Berlian besar Kylie terlihat masing-masing 5 atau 6 karat, dengan perkiraan nilai USD325000 untuk keduanya. Cincin berlian Stormi sepertinya masing-masing 1,5 karat, dengan perkiraan harga USD120000 untuk dua-duanya,” ujar Mike, seperti dikutip Page Six, Rabu (3/11/2021). Menjadikan total harga dari dua cincin berlian Kylie dan Stormi itu menyentuh nominal Rp6.3 miliar. Fantastis bukan?

Kylie sendiri tidak membocorkan, dalam rangka momen apa kekasihnya tersebut menghadiahi dirinya dan putri mereka yang baru berusia 3 tahun itu sepasang cincin berlian mewah. Kylie sendiri diketahui tengah mengandung anak keduanya bersama Travis.

