JAKARTA- Dalam rangka merayakan ulang tahun ACE yang ke-26, ada sejumlah penawaran istimewa yang diberikan ACE bagi para pelanggan setianya. Khusus untuk member ACE Rewards (nama program keanggotaan ACE), ada promo spesial yaitu Cashback Point hingga Rp260.000.

Promo ini berlaku untuk setiap pembayaran transaksi belanja di ACE menggunakan poin ACE Rewards hingga 30 November 2021. Bagi Anda yang belum tahu, poin yang terkumpul dari hasil belanja di ACE bisa digunakan untuk pembayaran. Satu poin ACE Rewards bernilai Rp2.500.

Anda dapat menentukan berapa jumlah poin yang ingin digunakan (pay with points as you want). Ingin menggunakan sebagian poin dan sisanya dibayar dengan tunai atau metode pembayaran lainnya? Bisa. Jika Anda punya cukup poin, Anda juga bisa membayar seluruh transaksi belanja dengan poin.

Untuk menikmati promo cashback point ini, minimum jumlah poin yang harus digunakan untuk bayar belanja adalah 20 poin (bernilai Rp50.000). Sementara maksimal cashback point yang bisa diperoleh adalah 104 poin (bernilai Rp260.000). Berikut detail perhitungan cashback point ACE Rewards:

● Bayar dengan 20 poin, dapat cashback 2 poin (bernilai Rp5.000)

● Bayar dengan 60 poin, dapat cashback 10 poin (bernilai Rp25.000)

● Bayar dengan 100 poin, dapat cashback 20 poin (bernilai Rp50.000)

● Bayar dengan 200 poin, dapat cashback 45 poin (bernilai Rp112.500)

● Bayar dengan 300 poin, dapat cashback 104 poin (bernilai Rp260.000)

Promo ini berlaku untuk transaksi belanja di toko, ACE Online maupun aplikasi MISS ACE. Penambahan cashback point akan dilakukan dalam dua tahap. Untuk transaksi yang dilakukan pada 3-16 November 2021, cashback point akan masuk pada 20 November 2021.

Sementara untuk transaksi yang dilakukan pada 17-30 November 2021, cashback point akan ditambahkan pada 4 Desember 2021. Untuk info lebih lanjut mengenai promo Cashback Point hingga Rp260.000, silakan kunjungi laman berikut ini.

Belum jadi member ACE? Klik di sini untuk daftar sekarang juga dan bergabung menjadi member ACE Access. Gratis!

(CM)

(Wid)