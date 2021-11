DRAMA Korea Hometown Cha Cha Cha telah tamat di 16 episode. Namun, serba-serbi tentang serial drakor Hometown Cha Cha Cha masih menjadi perbincangan.

Selain akting pemeran utama, Kim Seon Ho dan Shin Min Ah yang bikin para penonton gemes. Ternyata, beragam makanan dan minuman yang muncul di drama tersebut juga sangat menggugah selera.

Penasaran? Nah berikut ulasan lengkap 5 Kuliner Korea di Drama Hometown Cha-Cha-Cha!

1. Miyeokguk

Di episode pertama, ketika Yoon Hye Jin, diperankan oleh Shin Min Ah datang ke Gongjin untuk mengenang masa kecil bersama mendiang ibunya. Hye Jin duduk di pinggir pantai.

Setelah insiden sepatu heelsnya hanyut dan bertemu dengan Hong Du Shik, diperankan oleh Kim Seon Ho. Hye Jin mampir ke restoran Hwa Jeong. Di sana ia ditawari sashimi namun ia lebih memilih miyeokguk (미역국) yaitu sup rumput laut.

Jadi kisah awal mula sup rumput laut adalah penduduk Korea melihat seekor ikan paus yang baru saja melahirkan, mengonsumsi rumput laut guna menyembuhkan bekas luka setelah melahirkan. Masyarakat Korea berpikir jika paus yang begitu besar saja butuh khasiat rumput laut maka kita sebagai manusia yang sama-sama mamalia juga harusnya ikut mengonsumsinya.

Akhirnya, zaman dahulu dimulai dengan tradisi mempersembahkan sup rumput laut kepada Samsinhalmeoni (roh yang mengontrol kelahiran). Sup rumput laut diletakkan di atas bantal ibu hamil seminggu sebelum melahirkan dengan harapan agar proses kelahiran berlangsung lancar. Sejak saat itulah, miyeokguk memiliki makna kelahiran.

Maka, umumnya orang Korea akan mengonsumsi sup rumput laut sehabis melahirkan atau ulang tahun. Tidak heran, hampir setiap drama ada adegan pemainnya memakan sup rumput laut karena makna dari hidangan sup ini penting dan erat sekali dengan tradisi Korea.

2. Ojingeochae Muchim





Masih di episode pertama, ingat dong saat di Gongjin, Hye Jin tidak ada uang tunai dan mesin ATM saat itu tidak berfungsi. Mau pinjam uang 4000 won ke Kepala Hong eh malah disuruh kerja sendiri. Nah, Hye Jin disuruh membantu para nenek untuk membersihkan cumi-cumi. Cumi-cumi tersebut dipilah dan dibersihkan isi perutnya. Setelah itu, dijemur dengan bantuan angin laut dan sinar matahari.

Ojingeochae muchim (오징어채무침) cumi kering ini umumnya menjadi camilan yang dinikmati dengan bir. Bentuknya berupa suwiran cumi kering, cocok sebagai camilan atau banchan (반찬) atau lauk pelengkap.

3. Sikhye





Bukan hanya makanan, minuman satu ini juga kerap kali muncul di drama Hometown Cha-Cha-Cha, adegan pertama yang memperlihatkan sikhye adalah ketika Yoon Hye Jin menginap di sauna. Uangnya terbatas, maka walaupun ia kelaparan ia tetap harus memilih antara membeli telur rebus atau sikhye. Akhirnya, ia memilih sikhye.

Sikhye (식혜) adalah minuman yang terbuat dari nasi yang difermentasi dengan ragi. Awalnya, minuman ini disajikan di kerajaan untuk melambangkan perayaan. Selain itu, sikhye juga menjadi salah satu hadiah seserahan menikah. Sejak saat itu, minuman ini selalu ada untuk merayakan musim panen atau Hari Raya Chuseok.

Rasa manisnya yang pas menjadi favorit dan aman bagi semua usia. Tak heran, sikhye juga cocok untuk menjamu para tamu, seperti yang dilakukan tokoh Kepala Hong. Manfaat lainnya juga untuk melancarkan saluran pencernaan. Minuman satu ini juga ada di Indonesia, namanya Jali-jali atau barley.

4. Jjangmyeon

Wah para pencinta drama Korea pasti sudah tidak asing sama hidangan yang satu ini. Ya! Jjangmyeon (짜장면) atau mie Korea dengan saus kacang kedelai ini bisa Anda temukan di setiap sudut Korea, maka tak heran bukan di setiap drama pasti layanan pesan antarnya makanan ini terus-menerus. Fakta menariknya, dulu jjangmyeon itu merupakan hidangan yang dianggap mewah, mahal dan sulit didapatkan. Warga Korea hanya mengonsumsinya di hari tertentu seperti ulang tahun, atau hari anak. Meskipun hidangan ini dikenal dari Korea, ternyata jjangmyeon bermula dari imigran Tiongkok yang datang ke Korea di tahun 1900-an. Koki pertama membuat zhajiangman ini dengan kacang fermentasi namun rasanya terlalu asin. Setelah itu, warga Korea menyempurnakan resep dan membuatnya terasa lebih manis dan disebut Jjangmyeon. Selain rasanya yang enak, jjangmyeon juga dikenal sebagai hidangan yang praktis dan cepat makanya sangat digemari. Biasanya di drama Korea kita melihat jjangmyeon ini disajikan di mangkuk kemudian keesokan harinya kurir akan menjemput kembali mangkuk kosongnya, jadi customer nggak perlu repot mencucinya. Duh jadi pengen coba deh! 5. Sirutteok

Kalau camilan satu ini muncul ketika Yoon Hye Jin baru saja pindah dan membuka klinik gigi di Gongjin, dalam rangka memberi tahu warga setempat sekaligus permohonan maaf, Kepala Hong menyarankan Hye Jin untuk membagikan kue tteok. Sirutteok (시루떡) adalah kue basah yang terbuat dari beras dan kacang merah. Zaman dahulu, warga percaya warna merah dapat mencegah kemalangan oleh karena itu mereka membuat Sirutteok dari kacang merah dan mempersembahkannya kepada dewa rumah. Sejak saat itu, warga Korea percaya dengan menbagikan kue tteok saat perayaan penting dapat mendatangkan kemakmuran dan kesejahteraan. Perayaan penting seperti pindah ke rumah baru, membuka usaha baru, membangun rumah, menerima mas kawin, dll. Nah, gimana setelah membaca kelima hidangan Korea di atas? Menarik ya! Ternyata setiap makanan minuman yang ada di drama itu bukan tanpa alasan. Semua ada maknanya tersendiri dan sesuai dengan tradisi di sana. Sambil menonton Anda juga bisa belajar budaya Korea. Semoga bermanfaat!