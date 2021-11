PRIA 19 tahun bernama Danish Adham Nuqman Soon baru-baru ini masuk dalam Malaysia Book of Records. Dilansir dari World Of Buzz, Danish dinobatkan sebagai chef termuda setelah berhasil memenangkan 17 medali di World Chef Championship 2019.

Prestasi pertamanya yaitu 2 tahun lalu saat usianya baru 17 tahun, ia dinobatkan sebagai pemenang Most Outstanding Hot Cooking Chef kompetisi yang diadakan di Alor Setar, Kedah. Saat itu, ia masih menjalani kursus kuliner di Sekolah Vokasi Langkawi. Sejak saat itu, ia mulai memperoleh 7 medali emas, 9 medali perak, dan 1 medali perunggu atau 17 medali.

“Saya baru berusia 17 tahun dan niat saya hanya untuk mendapatkan pengalaman. Saya memang berharap dapat medali emas tapi saya kaget bisa memenangkan semua kategori,” tambahnya sambil mengungkapkan rasa syukur atas keberhasilan yang membanggakan itu.

Danish juga mengatakan bahwa minatnya berkembang selama masa muda ketika ia sering membantu ibunya di dapur. Baginya, kegiatan di dapur memicu kreativitasnya dalam membuat resep sendiri. Sejak kecil, ia bermimpi ingin menjadi koki selebriti suatu hari nanti.

Nurliza Adnan, sang ibu yang berusia 44 tahun menunjukkan dukungan kepada putranya. Ia mendorongnya untuk menimba ilmu dan pengalaman di dunia kuliner sebanyak-banyaknya.

“Saya sudah melihat bakat memasaknya sejak dia berusia 8 tahun. Keputusan untuk mengambil jurusan kuliner adalah sepenuhnya miliknya, dan saya yakin dia bisa pergi ke berbagai tempat dengan keterampilan yang dia miliki,” kata Nurliza.

Setelah menyelesaikan studinya di Sekolah Vokasi Langkawi, Danish melanjutkan studi bidang kuliner di Berjaya University College, yaitu tempat yang sama ia menerima penghargaan dari Malaysia Book of Records 31 Oktober silam.

Inspirasional banget nih mendapatkan prestasi di usia yang tergolong sangat muda. Jangan takut untuk bermimpi dan berusaha wujudkan mimpi!

(hel)