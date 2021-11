MERAWAT kulit wajah juga penting bagi pria. Hal itu seperti dirasakan Calvin Jeremy yang tak menampik jika konsep pria merawat wajah memang masih tabu beberapa tahun lalu.

Merawat kulit wajah sejatinya memang harus dilakukan semua orang tanpa melihat gender. Perempuan atau pria, sama pentingnya dan wajib menjaga kesehatan kulit wajah, salah satunya dengan rutinitas pemakaian produk skincare.

Calvin Jeremy pun menyadari pentingnya merawat kulit wajah sebagai seorang penyanyi dan aktor yang sering menjadi sorotan kamera. Menurutnya, merawat kulit jangan menunggu muncul tanda-tanda penuaan dini.

“10 tahun lalu konsep pria merawat diri kan suka dilihat kayak dianggap centil banget apa sih. Tapi sekarang? Semua orang minimal punya Instagram, terus kehidupan sehari-hari baik kuliah atau kerja gitu kan sering zoom kelihatan di kamera. Jadi ya penting banget, jangan sampai menyesalnya pas sudah 30 tahun ke atas, sudah mulai keriput, itu penuaan sudah kelihatan,” kata Calvin dalam gelaran Launching Face Republic, Rabu (3/11/2021).

Merawat kulit wajahnya yang sering terkena sinar matahari, sorot lampu saat syuting dan pulasan makeup untuk kebutuhan kamera. Calvin rutin menggunakan rangkaian skincare untuk pagi hingga malam hari mau tidur.

Tapi ketika ditanya, apa skincare andalannya yang ia tidak bisa lepas, pelantun hits Berdua dan Nostalgia ini menjawab cepat kalau ia tak bisa lepas dari yang namanya sunscreen.

“Sunscreen dengan SPF50, ini kadang-kadang kelihatannya kayak simpel tapi kita sering abai cuek. We take it for granted, siapa sih yang mau penuaan dini? Ini sering dilupakan sama orang, contohnya pas WFH. Padahal di dalam rumah juga harus tetap pakai sunscreen, WFH terekspos sinar dari laptop, keekspos sinar UV,” pungkasnya.

