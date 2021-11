MASIH tidak meratanya distribusi vaksin Covid-19 di banyak negara di dunia, masih jadi perhatian dari Badan Kesehatan Dunia, WHO.

WHO lagi-lagi kembali mengingatkan kepada para produsen vaksin Covid-19 untuk memprioritaskan pengiriman vaksin Covid-19 ke negara-negara miskin terlebih dahulu melalui COVAX Facility, program berbagi vaksin gratis ke negara-negara miskin dan berkembang besutan WHO dan PBB.

Mengutip Reuters, Jumat (5/11/2021) WHO mengatakan bahwa tidak ada lagi dosis vaksin Covid-19 yang boleh dikirim ke negara-negara dengan cakupan vaksinasi sudah lebih dari 40 persen.

‘Kami terus mengimbau produsen vaksin yang sudah memiliki WHO Emergency Use Listing untuk memprioritaskan distribusi kepada COVAX, bukan keuntungan pemegang saham," kata Direktur Jenderal WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Tedros menambahkan, sejatinya vaksin dosis tambahan atau booster seharusnya tak diberikan, terkecuali untuk orang yang mengalami masalah imun.

“Vaksin booster tidak boleh diberikan kecuali pada orang dengan gangguan sistem imun,” pungkasnya.

