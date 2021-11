RUPANYA Pemilihan kandungan bahan dalam produk skincare yang dipakai sehari-hari memang harus diperhatikan dengan cermat. Terlebih jika kondisinya, kita sedang hamil atau menyusui.

Tahukah Anda, pada kehamilan kita bisa mengecek pregnancy category dalam skincare.

Dari tabel Pregnancy Categories for Drug yang dirilis oleh Food and Drug Administration Amerika (FDA) ada lima kategori di dalamnya, yakni A (No fetal risk in controlled studies) B (No risk to human fetus, despite possibel animal risk or no risks in animal studies but human studies lacking), C (Human risk cannot be ruled out. Animal studies may or not may not show risk), D (Evidence of risk to human fetus), dan X (Contraindicated in pregnancy).

Dokter Ahli Kulit dan Peneliti, dr. Arini Widodo, SpKK, menyebutkan, bahan kandungan yang masuk mulai dari kategori A dan B dianggap masih aman untuk digunakan dalam kehamilan. Sedangkan kategori X sama sekali tidak boleh digunakan dalam kehamilan.

Lalu bahan-bahan produk skincare apa saja yang boleh dipakai dan yang mana yang harus dihindari?

“Contoh produk yang aman digunakan pada kehamilan, vitamin C, niacinamide, hyaluronic acid, glycolic acid. Nah, yang dihindari selama kehamilan itu Derivat vitamin A (contohnya retinol, retinoid), pemutih seperti hydroquinone, BHA lebih dari 2 persen,” kata dr. Arini saat dalam acara gathering virtual awal pekan ini.

Khusus untuk produk sunscreen, ia menyarankan sebaiknya ibu hamil atau ibu menyusui memakai sunscreen jenis physical sunscreen.

“Direkomendasikan untuk menggunakan physical sunscreen (seperti zinc oxide dan titanium dioxide) ketimbang mineral sunscreen (avobenzone, oxybenzone dan lainnya),” imbuhnya.

(DRM)