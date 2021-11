RUPANYA minyak kedelai dapat memudarkan kerusakan yang terjadi pada kulit Anda. Khasiat minyak kedelai setara dengan minyak almond dan minyak kelapa.

Sementara kedelai banyak digunakan untuk memasak di dapur, kulit Anda bisa menuai manfaatnya. Terutama kulit yang memiliki hubungan on and off dengan kulit kering.

Minyak kedelai dibuat dengan menghancurkan kedelai hingga rata untuk mengekstrak minyak nabati. Menerapkan produk yang diresapi dengan minyak ini atau hanya minyak dalam bentuk mentahnya dapat membantu kulit yang sangat kering karena dapat mengunci kelembaban.

Asam linoleat yang merupakan asam lemak esensial yang ada dalam minyak ini dapat membantu memperkuat penghalang kulit. Bahan kaya antioksidan ini memperbaiki kerusakan yang terjadi pada kulit dan melindunginya dari masalah lebih lanjut.

Minyak kedelai dapat membantu mengurangi garis-garis halus, menghaluskan kulit Anda dan memberikan cahaya yang dapat membuat kulit Anda terlihat lebih muda.

Dengan adanya vitamin E, ia menawarkan manfaat anti-inflamasi yang membantu menenangkan iritasi kulit dan memperbaiki tekstur kulit.

Jika Anda memiliki kulit berjerawat, hindari penggunaan minyak ini karena bersifat komedogenik. Artinya bisa menyumbat pori-pori dan memperparah jerawat yang ada, sebagaimana dilansir dari laman Pinkvilla pada Jumat (5/11/2021).

