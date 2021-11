ARTIS cantik Sheila Marcia belum lama ini memutuskan untuk menghapus seluruh tato pada tubuhnya. Dalam salah satu unggahannya di Instagram @itssheilamj ia mengungkapkan alasannya menghapus tato.

“I lasered my tattoo not to please anyone or anybody . I did it because I want to and my heart said so. I used to think that I can get rid of my pain with pain. But i was wrong. Get poked by needles wasn’t the answer to ease my pain. It was Jesus , He was the one and only that can take the pain away and fill the holes in my heart. I’m still learning and will always learn to love Him like He did to me,” tulisnya.

"Aku memutuskan untuk laser tatoku bukan untuk menyenangkan seseorang atau siapapun. Aku melakukannya karena aku ingin dan hatiku berkata demikian."

Dulu aku sempat berpikir aku bisa menghilangkan rasa sakitku dengan rasa sakit lain. Namun, aku salah. Ditusuk jarum tato bukanlah jawaban untuk menghilangkan rasa sakitku. Melainkan Tuhan Yesus, Dia adalah satu-satunya yang dapat mengambil rasa sakitku dan mengisi lubang di hatiku. Aku masih belajar dan akan terus belajar untuk mencintai-Nya seperti Ia mencintaiku.)

Kira-kira begitu pesan yang ingin Sheila sampaikan melalui Instagramnya. Sheila mengaku menyesal atas keputusannya menato seluruh tubuhnya. Setelah beranjak dewasa dan bertambahnya usia Sheila sadar bahwa rasa sakit tidak dapat dilampiaskan dengan rasa sakit lainnya. Justru Sheila memutuskan untuk lebih mendekatkan diri pada Tuhan.

Proses yang telah dilalui Sheila bukan sesuatu yang mudah. Namun, berkat tekad yang kuat Sheila kini bisa lebih kuat dan bahagia dengan keluarganya.

1. Menikmati kuliner Semarang





Setelah memutuskan pindah sekeluarga ke Semarang, Sheila tampak semakin bahagia dan kecantikannya terpancar. Sambil menikmati soto kuliner khas Semarang. Di foto terlihat tato bagian tangan Sheila sudah memudar. Semangat Sheila!

2. Sheila semakin akrab dengan anak-anaknya





Wanita 32 tahun menunjukkan kebersamaannya dengan keempat anaknya. Sambil berjejer Sheila dan anak-anaknya berbaring di kasur dilengkapi selimut. Kompak banget ya!

3. Putri sulung atau kakak adik?





Berikutnya ada foto Sheila Marcia memangku putri sulungnya, Leticia. Sheila tampak cantik dengan kaus putih dengan ekspresi senyum di wajahnya. Sheila malah kayak kakak adik ya bukan ibu dan anak.

4. Foto sehabis vaksin Sehabis vaksin dosis pertama, Sheila selfie mengenakan kacamata bulat matching dengan sang suami. Lalu terlihat putra bungsunya, Elijah Jerome juga ikut berselfie bersamanya. Keluarga bahagia! 5. Update progres hapus tato Sheila menginfokan semua luka laser tato nya sudah hampir sembuh. Saatnya untuk melakukan laser yang kedua kalinya. Ia akan memberi update mengenai perkembangan hapus tato di channel Youtubenya. Ia juga mengungkapkan alasan mendokumentasikan proses penghapusan tato adalah untuk informasi bagi yang ingin menghapus tato sehingga mereka tahu tahap dan proses yang harus dilalui apa saja.